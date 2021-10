Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wordt al meer dan een jaar gepraat over de drastisch opnieuw ontworpen, krachtige M1X 14-inch en 16-inch MacBook Pro-serie. Maar desalniettemin zullen de machines eindelijk onthuld en gelanceerd worden later in de maand oktober, beweert Bloombergs Mark Gurman - de meest betrouwbare Apple leaker in de hele industrie.

Apple, die op de hielen zit met hun media-evenement California Streaming waar ze de nieuwste iPhone hebben gehaald, leek altijd alsof ze een tweede evenement voor 2021 in petto hadden, gezien de voortdurende geruchten over een groot herontwerp van een notebook dat sinds de release van de eerste Apple siliconen MacBook Pro eind vorig jaar.

Aanvankelijk speculeerden sommige insiders dat Apple alleen al in de maand september gastheer zou zijn voor twee evenementen, maar de verandering van de kalender geeft aan dat het bedrijf minstens 30 dagen wilde wachten om de twee evenementen op zichzelf te laten ademen.

Pocket-lint heeft maanden besteed aan het verzamelen van alle geruchten, lekken en informatie over de aankomende MacBook Pro-reeks, die je hier zelf kunt bekijken .

Voor het geval je niet op de hoogte bent, wordt van Apple verwacht dat het een reeks kleurrijke nieuwe laptops lanceert in meer geoptimaliseerde 14-inch en 16-inch formaten in zeven afwerkingsopties, met de terugkeer van de magnetische MagSafe-oplaadpoort (naast de voortdurende optie om USB-C te gebruiken als je dat wilt), een SD-kaartlezer en het overboord gooien van de veelbesproken TouchBar.

Er is ook de verwachting dat deze nieuwe modellen een prijsstijging zullen zien, dus als je geïnteresseerd bent, begin dan met sparen.