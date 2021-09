Nieuwe MacBook Air start productie in 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De MacBook Air blijft een van de meest populaire en iconische producten van Apple, vooral nadat hij eind 2020 de M1-chip kreeg als onderdeel van een vernieuwing. Sindsdien is het echter radiostilte over de toekomst van de laptop.

Het is nauwelijks een revolutionair idee om te suggereren dat er op een bepaald moment redelijk snel een nieuwe versie zal komen, om het in lijn te houden met de rest van Apples machines. Nu zegt de doorgewinterde analist Ming-Chi Kuo dat de nieuwe versie medio 2022 in productie zal gaan.

Kuo zegt dat hij verwacht dat een MacBook Air van de volgende generatie in het tweede of derde kwartaal van 2022 op de productielijn zal verschijnen, en heeft eerder de verwachting uitgesproken dat het een Mini LED-scherm zou kunnen hebben, wat een primeur zou zijn voor Apple (tenzij iets anders in zijn opstelling krijgt het eerder).

Dit klinkt als meer dan alleen de toevoeging van een potentiële M2-generatiechip, dus een herontwerp is ook op de kaarten, maar Kuo is van mening dat dit een sjabloon zal volgen dat is opgesteld door de volgende ronde MacBooks zelf, dus het misschien niet al te radicaal tegen de tijd dat het wordt onthuld.

Of dit klopt, is natuurlijk een kwestie van tijd, zoals altijd bij Apple. Omdat het er niet van houdt om apparaten aan te kondigen lang voordat ze daadwerkelijk beschikbaar zijn, kun je waarschijnlijk tot ergens in 2022 heel weinig over de volgende MacBook Air verwachten.