Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens een patentaanvraag die deze week is ontdekt, onderzoekt Apple de mogelijkheid om functies voor het volgen van de gezondheid toe te voegen aan een toekomstige MacBook Pro of MacBook Air.

De samenvatting van de indiening gebruikt een zeer technische woordenstroom, dus we zullen daar niet op ingaan, maar de belangrijkste strekking ervan zou zijn dat Apple de achterkant van een Apple Watch transplanteert - de plaats waar alle lichaamsfunctiesensoren liggen - en het integreren van een vergelijkbare versie ervan op het polskussengebied van een toekomstige laptop van het bedrijf.

Het patent bevat een zeer eenvoudige afbeelding die laat zien hoe die functie er in feite uit kan zien, die u hierboven kunt zien.

Hoewel de mogelijkheid dat dit soort technologie zijn weg vindt naar de komende 14 en 16-inch MacBook Pros die dit najaar zullen komen, vrijwel nihil is, benadrukte Apples CEO Tim Cook wel dat de grootste bijdrage van het bedrijf aan de mensheid gezondheid en fitness gerelateerd zou zijn. , dus misschien is een nog grotere duw in de richting van body-tracking in de kaarten voor een verre MacBook-revisie in de komende jaren.

Apple dient iets meer dan duizend patenten per jaar in, en natuurlijk komt niet elke beschermde functie aan het licht op een product dat gericht is op de consument, maar het idee dat Apple Watch-gezondheidstracking naar producten naast de Watch komt, is desalniettemin een intrigerend idee.

Voor de samenvatting van Pocket-lint met betrekking tot het aankomende Macbook Pro 14 en 16-inch enorme herontwerp, tik hier voor meer informatie .

Als u de volledige octrooiaanvraag zelf wilt lezen, klik dan hier .