Apple-patent stelt MacBook voor met virtueel, aanpasbaar toetsenbord

(Pocket-lint) - Een recent verleend patent onthult dat Apple heeft gekeken naar een MacBook die een ietwat onconventionele benadering van zijn invoermethoden hanteert. In plaats van een fysiek toetsenbord zoals een normale laptop, heeft het een virtueel gebied dat zich aanpast aan de gebruikssituatie.

Het patent toont een paar afbeeldingen: een met een normale rechte QWERTY-lay-out, een andere met een gesplitste ergonomische lay-out en nog een andere die helemaal geen toetsenbord heeft, alleen knoppen voor bedieningselementen.

Natuurlijk, als Apple ooit deze route zou bewandelen, zou het niet het eerste bedrijf zijn dat met het idee speelt om fysieke knoppen te vervangen door een virtueel gebied voor toetsen en andere bedieningselementen.

Asus heeft - als een voorbeeld - een paar producten met secundaire beeldschermen uitgebracht, evenals een conceptapparaat genaamd de Precog . Deze had een tweede beeldscherm in plaats van een toetsenbord.

Het idee is dat het een veelzijdig, multifunctioneel oppervlak kan zijn. We vermoeden dat Apple in dezelfde richting dacht toen het dit idee onderzocht.

Hoewel het patent van Apple pas onlangs is verleend - en ontdekt is door Patently Apple - werd het een paar jaar geleden ingediend, samen met andere ideeën voor interactie met MacBooks.

De spatiebalk op het virtuele toetsenbord kan bijvoorbeeld worden gebruikt om veegbewegingen in te voeren in plaats van erop te tikken. De Macbook kan ook gebieden bevatten voor fysieke interactie.

Afgebeeld in sommige van deze patentafbeeldingen ziet u gebieden op het apparaat die kunnen worden gebruikt voor Touch ID, evenals een gebied waar u uw telefoon kunt laten rusten om deze draadloos op te laden. Of, voor makers, een ruimte om een fysiek bedieningsapparaat zoals een wijzerplaat te plaatsen.

Zoals bij elk Apple-patent betekent het feit dat het bestaat natuurlijk niet dat het ooit het daglicht zal zien in een op de markt uitgebracht product. Verwacht dus niet snel een dual-screened MacBook met virtueel toetsenbord.