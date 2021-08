Apple verwachtte de komende maanden een opnieuw ontworpen, high-end Mac mini te lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zou de komende maanden een high-end Mac mini voorbereiden voor lancering, een die een vernieuwd ontwerp en poorthub zou bieden.

Zoals gemeld door Mark Gurman van Bloomberg in hun laatste Power On-nieuwsbrief, is de Cupertino-gigant klaar om een vervanging te leveren voor zijn professionele Intel-model, met suggesties dat het apparaat ook de Mac mini M1X kan worden genoemd.

Het zou de Mac mini volgen die het bedrijf eind 2020 lanceerde, de eerste van de lijn met Apples eigen M1-processor.

Het is in dit stadium niet duidelijk of de toekomstige M1X ook de M1 zou vervangen, maar de suggestie van een high-end aantrekkingskracht zou het nieuwe model schijnbaar in staat stellen boven de huidige generatie te zitten.

"De Mac mini wordt gebruikt voor meer basistaken zoals videostreaming, maar veel mensen gebruiken hem als een softwareontwikkelingsmachine, als server of voor hun videobewerkingsbehoeften.

"Apple weet dat, dus het heeft het Intel-model behouden. Nou, verwacht dat dat in de komende maanden zal verdwijnen met een high-end, M1X Mac mini. Het zal een bijgewerkt ontwerp en meer poorten hebben dan het huidige model," zei Gurman.

Dit is ook niet de eerste keer dat we de industrie in dezelfde zin horen fluisteren.

Eerder deze maand suggereerde een ander Mac mini-lek dat de revisie een HDMI- en Ethernet-ingang, vier Thunderbolt 4-poorten en twee USB-A-slots zou omvatten, naast andere fundamentele ontwerpwijzigingen.

Als de geruchten kloppen, is het waarschijnlijk dat de Mac mini M1X naast de nieuwste MacBook-apparaten zal worden gelanceerd, naar verwachting 14-inch en 16-inch Pro-modellen .

Maar totdat we iets stevigs horen, moeten we geduld hebben.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!