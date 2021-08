AppleCare+ wordt nu verkocht in stappen van één jaar voor Mac

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple verkoopt nu zijn AppleCare+-garantiedekking voor onopzettelijke schade voor Mac in stappen van één jaar, zoals gemeld door Mark Gurman in zijn laatste Power On-nieuwsbrief .

De verhuizing komt niet uit de lucht vallen, aangezien Apple de afgelopen maand al een jaar AppleCare+-abonnementen rechtstreeks vanaf een nieuw gekochte Mac aanbiedt, maar nu is de optie uitgebreid om te kunnen worden gekocht bij Apples winkel en online winkel, mobiele app en telefonische ondersteuningshotline.

Twee jaar geleden introduceerde Apple de mogelijkheid om je aan te melden voor AppleCare+ van maand tot maand, maar nu zien we een optie die ergens tussen een verlengingsperiode van 30 dagen en een vast abonnement van drie jaar valt.

Natuurlijk, op de typische Apple-manier, is de prijsstelling niet een-op-een met het traditionele driejarenplan, oh nee - deze nieuwe jaarlijkse optie heeft een kleine premie, afhankelijk van welk merk en model je plant op bekleding.

Als voorbeeld nemen we de meest luxueuze laptop in het assortiment van Apple, de 16" MacBook Pro. Een standaard driejarig AppleCare+-abonnement kost £ 399 / $ 379 per jaar, maar volgens het nieuwe jaarplan drie jaar op rij voor $ 139 zou neerkomen op meer dan $ 40 meer dan alleen het vooraf kopen van het volledige driejarige pakket. Natuurlijk zijn er twee duidelijke voordelen aan deze nieuwe jaarlijkse optie - een daarvan is dat je je Mac wat extra bescherming kunt geven, ondanks dat je in staat om de volledige prijs van AppleCare+ bij aankoop te betalen, en ten tweede biedt het u de mogelijkheid om verlenging voor een tweede of derde jaar over te slaan als u besluit dat u de extra dekking niet langer nodig hebt of ervoor kiest om uw machine op te geven voor een nieuwer of geheel ander model helemaal.

Op dit moment ziet het er niet naar uit dat jaarlijkse AppleCare+ abonnementen voor Mac al beschikbaar zijn in het VK, maar aangezien Apple dit een brede release geeft in de VS, verwachten we binnenkort een wereldwijde uitrol.