(Pocket-lint) - Veruit de meest toegankelijke computer in Apples Mac-reeks, lijkt de Mac mini eindelijk het grote herontwerp en de stroomupgrade te krijgen die het lang verdiende.

Zoals het klassieke gezegde luidt, heeft een kapotte klok nog steeds twee keer per dag gelijk, en voor de notoir controversiële Apple-leaker Jon Prosser zou dat hier misschien het geval kunnen zijn, aangezien een reeks beweringen die hij heeft gedaan met betrekking tot de aankomende Mac mini schijnbaar zijn bevestigd door LeaksApplePro in een tweet die inmiddels is verwijderd.

Drie schemas die door het @LeaksApplePro Twitter-account zijn geplaatst, leveren bewijs voor een reeks upgrades, waaronder een algehele kleinere en dunnere chassisset met een glazen blad dat lijkt op de voorkin op de nieuwe 24" iMac die dit jaar is uitgebracht . worden overgezet van de nieuwe iMac naar de Mac mini, omvatten de nieuwe magnetische MagSafe-achtige oplaadpoort en een reeks van zeven kleuropties - hoewel dat tweede deel nog steeds in de lucht is.

De schemas wijzen ook op de opname van een bijgewerkte poorthub aan de achterkant met een HDMI- en Ethernet-ingang, vier Thunderbolt 4-poorten en twee USB-A-slots om het helemaal af te maken. Schokkend genoeg lijkt het alsof de koptelefoonaansluiting ook hier wordt verwijderd, omdat de schemas er helemaal geen slot voor laten zien. Als je van plan bent om muziek te maken met je Mac mini, heb je waarschijnlijk een externe adapter nodig om echt werk te doen.

Wat de verwerkingskracht betreft, is de jury er nog niet uit of deze machines al dan niet zullen debuteren met een M1X-chip of een M2, maar hoe dan ook, alle tekenen wijzen op een grote toename van het aantal CPU- en GPU-kernen. Ook hier is een upgrade van de maximale hoeveelheid RAM nodig, die momenteel voor de Mac mini en alle M1-machines slechts 16 GB bedraagt. Geruchten suggereren een verhoging tot 32 GB of zelfs 64 GB, afhankelijk van wie je het vraagt.

Interessant genoeg laten deze schemas echter niet zien dat er een soort SD-kaartlezer op de nieuwe Mac mini is, ondanks het feit dat alle huidige geruchten wijzen op de inkomende 14" en 16" MacBook Pros, inclusief één - u kunt lezen onze geruchtenronde-functie voor alle details daarover.