Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De MacBook Air krijgt zijn langverwachte herontwerp en Zilver en Space Grey zullen deze keer niet de enige twee kleuropties zijn.

Volgens het rapport van de vaak gerenommeerde analist Ming-Chi Kuo, is Apple van plan ergens begin volgend jaar een volledig opnieuw ontworpen MacBook Air uit te brengen in een verscheidenheid aan kleurkeuzes, vergelijkbaar met de manier waarop de Apple silicium iMac eerder dit jaar werd gelanceerd in zeven verschillende tinten.

Het is op dit moment onduidelijk of de komende MacBook Air al dan niet witte randen zal hebben die overeenkomen met de bijgewerkte iMacs, maar Apple YouTuber Max Tech gelooft zeker dat dit zeker het geval zal zijn.

Het Kuo-rapport van vandaag bevestigt verder geruchten uit het verleden die aangeven dat de nieuwe MacBook Airs inspiratie zullen putten uit de iPad Pro- en iPhone 12-serie, waarbij ze hun volledig platte chassisontwerp door en door nabootsen en elke indicatie van kromming rond het bovenste deksel en de onderbuik van de machines verwijdert .

Kuos notitie maakt geen melding van de Touch Bar, maar alle indicaties tonen aan dat Apple van plan is deze volledig te schrappen bij de release van hun aanstaande MacBook Pro en de opname ervan niet uit te breiden naar de Air-lijn, zoals geruchten vele jaren geleden zouden hebben gesuggereerd.

Als de recente release van bijgewerkte draadloze Apple-toetsenborden enige aanwijzing biedt, is het dat het bedrijf ziet dat de toekomst van het Mac-toetsenbord er vrij standaard uitziet in vergelijking met hoe het altijd is geweest, behalve deze keer met de fulltime opname van een Touch ID-lezer.

