(Pocket-lint) - Apple zal waarschijnlijk dit najaar een nieuwe iPhone-serie aankondigen, zoals gewoonlijk, maar volgens nieuwe deponeringen bij de Euraziatische Economische Commissie-database (via MacRumours ) zou het in september en oktober ook een aantal andere nieuwe hardwareproducten kunnen onthullen.

De lijsten zijn voor nieuwe Mac- en Apple Watch-modellen, die geen van alle zijn aangekondigd. Er lijken zes nieuwe Apple Watch "identifiers" (A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 en A2478) te zijn, die waarschijnlijk allemaal behoren tot de aankomende Apple Watch Series 7 die met watchOS 8 zal aankomen. De laatste geruchten suggereren dat het horloge van dit jaar opnieuw zal worden ontworpen, met dunnere randen, bijgewerkte weergavetechnologie, een kleinere S7-chip en meer gezondheidsmogelijkheden.

De ECC-database vermeldde ook A2442 en A2485 - beide nieuwe Macs, misschien zelfs de geruchten 14- en 16-inch MacBook Pro-modellen . Deze zullen naar verwachting een bijgewerkte Apple-siliciumchip (de M1X of M2) bevatten, evenals een nieuw ontwerp dat de Touch Bar sloten. Ze kunnen zelfs meer poorten bevatten, zoals een SD-kaartsleuf, een HDMI-poort en Thunderbolt 4-poorten. Ze kunnen ook MagSafe- technologie toevoegen voor opladen en worden geleverd met mini-LED-displays.

De deponeringen omvatten ook nieuwe iPhone-modellen. Houd er rekening mee dat Apple alle producten met codering of cryptografische tools moet publiceren bij de Euraziatische Economische Commissie, dus we vermoeden dat dit de reden is waarom deze lijsten opduiken voorafgaand aan een aankondiging of hardware-showcase in de herfst.

We vermoeden dat nieuwe ‌iPhone 13‌-modellen en de Apple Watch Series 7 in september debuteren, maar de MacBook Pro-modellen zouden op een evenement in oktober kunnen verschijnen.