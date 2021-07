Een MacBook Air met Mini LED-scherm is onderweg

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuwe versie van de MacBook Air is onderweg met vergelijkbare Mini LED-technologie als denieuwste 12,9-inch iPad Pro . We geloven nu al dat de technologie - samen met USB-C - de overstap zal maken naar een nieuwe versie van de iPad mini .

Het nieuws komt met dank aan seriële Apple-watcher Ming-Chi Kuo, die een goede staat van dienst heeft als het gaat om voorspellingen. Hij is echter van mening dat de Mini LED Air misschien pas medio 2022 bij ons zal zijn, wat logisch zou zijn aangezien de huidige MacBook Air pas in november werd uitgebracht.

Apple noemt de technologie eigenlijk Liquid Retina XDR en we verwachten nu al dat deze op de MacBook Pro zal verschijnen - dit zou een natuurlijke vooruitgang zijn voor de technologie. Het is echter meer verrassend dat het in de lucht zou kunnen verschijnen.

Het gerucht ging al dat er een nieuwe Air zou kunnen komen in een soortgelijke veelkleurige stijl als de iMac.

We verwachten al dat de MacBook Pro-reeks dit jaar wordt vernieuwd met 14- en 16-inch modellen die alleen op Apple Silicon zijn gebaseerd.

Kuo voegde eraan toe dat hij gelooft dat de totale MacBook-zendingen zullen groeien tot 20 miljoen tot 22 miljoen eenheden in 2022, aangezien mensen ervoor kiezen om te upgraden naar op Apple Silicon gebaseerde modellen, vooral als er dit jaar een nieuwe M2- of M1X-chip is en vooral als Apple Intel versie van de nieuwe notebooks.