Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is in mei begonnen met het uitbrengen van zijn M1 iMac en volgens de berekeningen is het een grote stap in de goede richting. Sommigen vroegen zich echter af waarom het bedrijf Cupertino uitsluitend voor een 24-inch model koos. Hoe zit het met degenen die op zoek zijn naar een vervanging voor de 27-inch Intel iMac?

Welnu, daar zou ook een alternatief / vervanging voor kunnen zijn, waarbij ten minste één branche-expert zelfs suggereert dat het een grotere schermgrootte en nieuwere Apple Silicon- verwerking zou kunnen zien.

Mark Gurman van Bloomberg, die bekend staat om zijn voorkennis van Apple , is onvermurwbaar dat er vroeg of laat een Apple Silicon iMac met een groter scherm zal worden aangekondigd: "Ik geloof absoluut nog steeds dat een grotere, opnieuw ontworpen "iMac" ter vervanging van de Intel 27-inch-modellen is onderweg", schreef hij voor zijn Power On-nieuwsbrief.

"Apple die de schermgrootte van het kleinere model vergroot van 21,5-inch naar 24-inch lijkt erop te wijzen dat het 27-inch model ook een grotere omvang zou kunnen zien."

Hij gelooft ook dat het nieuwe model zal worden geleverd met een verbeterde CPU - ofwel een M1X of zelfs M2X: "Ik denk echter niet dat Apple het grotere model zal lanceren met dezelfde M1-chip die in het kleinere model zit. zal een M1X zijn, de stevigere versie van de huidige ‌M1‌, of een M2X."

We zijn zeker toe aan een 27-inch iMac-upgrade, met de laatste generatie uitgebracht in augustus 2020. Hopelijk heeft Apple niet alleen besloten dat 24-inch een one-size-fits-all oplossing is.