Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens brancheanalisten zal Apple later dit jaar de Touch Bar van de aankomende MacBook Pro laten vallen.

Geruchten hebben herhaaldelijk gesuggereerd dat de interactieve balk, die voor het eerst werd geïntroduceerd in 2016 en ontworpen om de F-toetsen van het toetsenbord te vervangen, zal worden verwijderd voor de MacBook Pro 2021-reeks . Nu hebben analisten van Display Supply Chain Consultants (DSCC) de suggesties ondersteund.

In een nieuw rapport wijst DSCC erop dat de Touch Bar momenteel de op twee na grootste gebruiker van OLED-schermen is, met bronnen die aangeven dat Apple "de Touch Bar zal annuleren" in een komende MacBook Pro.

"Touch Bars blijft de #3-applicatie met een aandeel van 18% en een omzetaandeel van 1,2% in Q121", luidt het rapport.

"We verwachten dat het aantal Touch Bars zal worden overtroffen door tablets wanneer Apple de 10,9" AMOLED iPad begint te gebruiken. Verder suggereren onze bronnen dat Apple de Touch Bar in de toekomst zou kunnen annuleren."

Zoals we al zeiden, komt deze hint niet uit de lucht vallen - een rapport van Bloomberg en de betrouwbare industrie-tipgever Ming-Chi Kuo suggereerde al in januari dat de Touch Bar zou worden verwijderd in een terugkeer naar fysieke toetsen.

Natuurlijk is het ook belangrijk om erop te wijzen dat dit nog steeds allemaal onbevestigde informatie is - en we zullen het pas zeker weten als Apple later dit jaar de volgende generatie MacBook Pro-apparaten uitbrengt.

Dat zou al in september kunnen zijn, maar aangezien het bedrijf zijn evenementen vaak over het derde en het vierde kwartaal verdeelt, is de kans groter dat dit eind oktober of november zal zijn. De MacBook Pro M1 en MacBook Air M1 van vorig jaar werden bijvoorbeeld beide onthuld in november 2020.

Dus, kortom, we hebben nog een tijdje te wachten voordat we het lot van de Touch Bar weten - zelfs als de tekenen in een consistente richting wijzen.

Tussen nu en de officiële aankondiging houden we je echter zeker op de hoogte van alle geruchten en gefluister.