macOS Monterey ontbrekende functies: wat ontbreekt er in de openbare bèta en Intel Macs?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de openbare bètaversie van macOS Monterey uitgebracht en kan daarom door iedereen worden getest, op voorwaarde dat je Mac voldoet aan de systeemvereisten van macOS 12 .

De gebruikelijke bèta-aanbevelingen zijn van toepassing - installeer het niet op een apparaat dat u elke dag nodig heeft of waarop u vertrouwt. Hier leest u hoe u het installeert als u aan het gamen bent.

Maar er ontbreekt een belangrijke functie van de openbare bèta en dat is Universal Control , de mogelijkheid om het trackpad of de muis van een Mac ook op andere Mac-schermen en iPads te gebruiken. We hebben hiervan vorige maand een demonstratie gezien tijdens Apples keynote voor ontwikkelaars (op WWDC 2021 ) en het maakt gebruik van elementen van andere Apple-technologieën die ervoor zorgen dat je apparaten kunnen samenwerken, zoals Continuïteit en Handoff .

Het is ook vergelijkbaar met Sidecar , de technologie waarmee je je iPad als tweede scherm voor je Mac kunt gebruiken.

Ontwikkelaars hebben ook geen toegang gehad tot Universal Control binnen de bètas die ze hebben gehad, maar vermoedelijk zal dit in de komende maanden voor een release later in het jaar worden getest.

Waar Apple ook niet echt over heeft gesproken, is dat macOS Monterey Apple Silicon-gebruikers - die met Apple M1 in plaats van Intel-gebaseerde Macs - heel wat extra functies zal bieden.

Hoewel er een duidelijke reden is om te proberen Mac-bezitters te verkopen aan nieuwe M1-modellen, heeft Apple hier misschien niet al te veel over gesproken, omdat we denken dat er nog steeds nieuwe Macs met Intel-processors op komst zijn, mogelijk hogere -beëindig iMacs en Mac Pros met Xeon-processors. En het zal niet willen dat die Macs - die enkele duizenden dollars kosten - bij de release verouderd lijken.

Hier zijn alle functies die Apple op zijn macOS Monterey-voorbeeldpaginas vermeldt als niet werkend op Intel-gebaseerde Macs met macOS Monterey. Sommige hiervan zijn logischer dan andere - waarom zouden de Maps-functies bijvoorbeeld niet mogelijk zijn op Intel? Maar veel hiervan maken duidelijk gebruik van de neurale processor van de M1.

Geïnspireerd door de portretmodus op de iPhone en aangedreven door de M1-chip, legt dit nieuwe video-effect de focus op jou - niet op wat er achter je ligt.

Je Mac laat je nu communiceren met tekst in elke afbeelding. Klik op een adres en het wordt geopend in Kaarten. Bel, stuur een bericht of sla een telefoonnummer op dat u ziet. U kunt kopiëren en plakken zoals u dat met elke andere tekst zou doen. En persoonlijke gegevens en informatie uit afbeeldingen verlaten uw apparaat nooit.

Verken steden met ongekende details voor wegen, buurten, bomen, gebouwen en meer. Bezoek verbazingwekkende 3D-oriëntatiepunten zoals de Golden Gate Bridge in zowel de dag- als de donkere moduskaarten.

Ontdek de natuurlijke schoonheid van de aarde met een rijke en interactieve wereldbol. Ontdek nieuwe verbeterde details voor bergketens, woestijnen, regenwouden, oceanen en meer.

Het dicteren op het toetsenbord verbetert naarmate u uw apparaat gebruikt en wordt in de loop van de tijd persoonlijker. Dicteren op het apparaat helpt uw privacy te beschermen door alle verwerking volledig offline uit te voeren. Dicteren in zoeken maakt gebruik van servergebaseerd dicteren.

Met dicteren op het apparaat kunt u tekst van elke lengte dicteren zonder een time-out (voorheen beperkt tot 60 seconden).

De nieuwste neurale tekst-naar-spraak-stemmen zijn nu beschikbaar in meer talen: Zweeds (Zweden), Deens (Denemarken), Noors (Noorwegen) en Fins (Finland).

Bekijk ook onze hoofdgids voor het nieuwe besturingssysteem: Apple macOS 12 Monterey: releasedatum, functies en meer

Beste laptop 2021: Top algemene en premium notebooks voor thuiswerken en meer Door Dan Grabham · 2 juli 2021

Geschreven door Dan Grabham.