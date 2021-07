Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple rolt de eerste openbare bèta van macOS Monterey uit . Dat betekent dat openbare bètatesters, of andere niet-ontwikkelaars, de nieuwe update kunnen downloaden en uitproberen op hun iMac, MacBook, MacBook Pro of elk ander type moderne Mac.

Om de bètaversie van de volgende update van het besturingssysteem van Apple op uw computer te laten draaien, moet u zich aanmelden voor het bètatestprogramma van Apple. Meedoen is gratis. Vervolgens moet je het juiste certificaat installeren van de openbare bètawebsite van Apple, en dan kun je de updates draadloos downloaden.

Als u eerder lid bent geworden van het gratis bètaprogramma van Apple, moet u zich opnieuw inschrijven voor deze nieuwste versies. Hier is alles wat u moet weten.

Met het openbare bètaprogramma van Apple kun je macOS Monterey downloaden en installeren op je Mac. Zorg er wel voor dat het een secundaire computer is en niet uw hoofdcomputer, want deze kan vol met bugs zitten en dingen kapot kunnen maken. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we de download- en installatiestappen hieronder beschreven.

Maak een back-up van uw apparaat (zie deze Apple-ondersteuningspagina ). Bezoek de Apple Beta Program-website op uw Mac en klik op de aanmeldingsknop . Log in met uw Apple ID-login. Lees en accepteer de overeenkomst van Apple vanaf daar. Ga op je Mac naar beta.apple.com/sp/betaprogram/guide. Mogelijk moet u inloggen met uw Apple ID-login. Download het bètaconfiguratieprofiel. (Volg de stappen op het scherm.) U moet op het macOS-tabblad tikken.

Scroll naar beneden en selecteer "u kunt uw Mac inschrijven".

Selecteer op de volgende pagina Download de macOS Public Beta Access Utility optie.

Als u een pop-up ziet waarin u wordt gevraagd of u downloads wilt toestaan, klikt u op Toestaan. Het bèta-installatieprogramma (macOSPublicBetaAccessUtility.dmg) gaat naar uw downloads. Zoek het op en dubbelklik erop om het te openen. Dubbelklik op het .pkg-bestand erin om het installatieprogramma uit te voeren. Mogelijk ziet u een waarschuwing waarin u wordt geadviseerd een back-up van uw Mac te maken. Klik op OK en vervolgens tweemaal op Doorgaan. Ga akkoord met de softwarelicentieovereenkomst van Apple. Klik nu op "Installeren" en voer uw beheerderswachtwoord in als daarom wordt gevraagd. Het installatieprogramma wordt gedownload. Systeemvoorkeuren Software-update zou moeten openen met de bètadownload. Klik op Nu upgraden om de openbare bètasoftware te downloaden wanneer daarom wordt gevraagd. Het downloaden van het bestand zal enige tijd duren. Wanneer het downloaden is voltooid, zou uw Mac opnieuw moeten opstarten. Na een herstart zou het "macOS Monterey"-installatieprogramma moeten starten. Als dit niet het geval is, is het te vinden in de map Programmas. Klik vanaf hier op "Doorgaan" en doorloop de stappen volgens de instructies. U gaat weer akkoord met de algemene voorwaarden. Selecteer de schijf waarop u de openbare bèta wilt installeren. U kunt uw hoofdschijf of een door u gemaakte partitie kiezen. Klik op Installeren en voer uw beheerderswachtwoord in. Klik vervolgens op OK, gevolgd door Opnieuw opstarten (of wacht tot uw Mac automatisch opnieuw opstart). Nadat uw Mac opnieuw is opgestart, begint het installatieproces van Monterey. Het duurt even voordat de update is geïnstalleerd. Wanneer de installatie is voltooid en uw Mac opnieuw is opgestart, wordt de bèta uitgevoerd.

Als u wilt controleren of het op uw systeem wordt uitgevoerd, raadpleegt u onze gids over het onderwerp:

Apple zal gedurende de zomer verschillende ontwikkelaars- en openbare bètas van macOS Monterey zaaien - die je via de ether kunt downloaden. Verwacht dat de definitieve versies van de software-update ergens in de herfst, waarschijnlijk rond oktober, officieel worden gelanceerd voor alle ondersteunde Mac-modellen. De definitieve versie is ook gratis en kan via de ether worden gedownload via de App Store op je computer - er is geen bètaprogramma van Apple vereist.

