Hoe werkt AirPlay naar Mac en wat is er nodig om het te gebruiken?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Apple op WWDC 2021 een preview van macOS 12 Monterey liet zien, kondigde het aan dat het besturingssysteem AirPlay naar Mac mogelijk zal maken.

LEES MEER: Apple AirPlay 2 vs AirPlay: wat is het verschil?

Met de AirPlay-technologie van Apple kun je videos, afbeeldingen, muziek en andere vormen van media streamen van het ene Apple-apparaat naar een ander compatibel apparaat. U kunt bijvoorbeeld inhoud "AirPlay" van een iPhone, iPad of Mac naar een Apple TV of AirPlay-compatibele smart-tvs en luidsprekers. Met macOS Monterey is het nu mogelijk om inhoud rechtstreeks naar de Mac te streamen, wat betekent dat je je iPhone een nummer of video op je MacBook kunt laten afspelen of zelfs je scherm kunt delen.

Opmerking: AirPlay 2 is de nieuwste versie van AirPlay, het eigen draadloze streamingprotocol van Apple. Met AirPlay 2 is audio in meerdere kamers nu mogelijk.

Er zijn drie belangrijke dingen die u kunt doen als u AirPlay naar Mac gebruikt:

AirPlay-inhoud naar uw Mac: u kunt AirPlay gebruiken om inhoud naar uw Mac te verzenden vanaf een iPhone, iPad of een andere Mac. U kunt videos streamen, Keynote-presentaties bekijken en bewerken en naar muziek luisteren op uw Mac terwijl deze wordt afgespeeld vanaf uw andere apparaat. Het werkt met elk Apple-apparaat, of ze nu dezelfde Apple ID delen of niet.

Gebruik als AirPlay 2-luidspreker: De Mac kan een AirPlay 2-luidspreker zijn. Je kunt muziek of podcasts naar je Mac streamen of hem gebruiken als secundaire luidspreker voor audio in meerdere kamers.

De Mac kan een AirPlay 2-luidspreker zijn. Je kunt muziek of podcasts naar je Mac streamen of hem gebruiken als secundaire luidspreker voor audio in meerdere kamers. Het scherm spiegelen of uitbreiden: je kunt je iPhone of iPad spiegelen op je Mac of het scherm uitbreiden door een Mac te gebruiken als secundair scherm voor apps zoals Keynote.

AirPlay naar Mac vereist ten minste twee Apple-apparaten met de nieuwste versies van de updates van het besturingssysteem die zijn onthuld op WWDC 2021. Je hebt een ondersteund Apple-apparaat nodig, zoals een iPhone of iPad, en een ondersteunde Mac. AirPlay werkt draadloos via wifi, maar het ondersteunt ook een bekabelde verbinding via USB als je geen toegang hebt tot wifi.

LEES MEER: Apple AirPlay 2: Apples wifi-streamingtechnologie uitgelegd

Hoewel sommige functies in macOS Monterey exclusief zijn voor de M1-aangedreven Macs, is AirPlay daar niet een van. Dit zijn de Macs die AirPlay-streaming ondersteunen:

MacBook Pro (2018 en later)

MacBook Air (2018 en later)

iMac (2019 en later)

iMac Pro 92017)

Mac Mini (2020 en later)

Mac Pro (2019)

En hier zijn de apparaten die u kunt gebruiken om AirPlay-inhoud op een Mac te spelen:

iPhone 7 en nieuwer

iPad Pro (2e generatie en nieuwer)

iPad Air (3e generatie en nieuwer)

iPad (6e en later)

iPad mini (5e generatie en nieuwer)

Opmerking: oudere iPhone-, iPad- en Mac-modellen kunnen mogelijk inhoud met een lagere resolutie delen met ondersteunde Mac-modellen als "AirPlay toestaan voor" is ingesteld op "Iedereen" of "Iedereen op hetzelfde netwerk" in uw voorkeuren voor delen.

De mogelijkheid om AirPlay toe te voegen aan Mac zal beschikbaar zijn wanneer iOS 15 , iPadOS 15 en macOS Monterey in de herfst van 2021 beschikbaar komen voor consumenten. Momenteel zijn ontwikkelaarsbètas van die software-updates beschikbaar om te testen, en de openbare bètas zullen dit jaar arriveren. zomer. Ze worden dit najaar officieel uitgerold zodat consumenten ze kunnen downloaden.

Geschreven door Maggie Tillman.