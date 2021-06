Bespaar op een nieuwe Apple MacBook Air of MacBook Pro voor Amazon Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je op zoek bent naar een Prime Day-deal voor de nieuwste Macs, dan ben je hier aan het juiste adres, want Amazon heeft deals voor de nieuwste MacBook Air en MacBook Pro 13-inch.

Beide nieuwste modellen - uitgebracht eind 2020 - zijn verkrijgbaar met korting in zowel de VS als het VK.

Er zijn nu twee versies van de MacBook Air, beide met dezelfde Apple M1-processor. Het basismodel heeft 7-core graphics en het duurdere model heeft 8-core graphics.

De MacBook Pro 13-inch is in november 2020 ook overgestapt op Apple M1-processors, hoewel de Intel-versie nog steeds beschikbaar is.

Het enige echte verschil tussen de 13-inch Pro en de MacBook Air is de ventilator, die een langdurige belasting mogelijk maakt. Het heeft ook de Touch Bar.

Hier zijn de Amazon Prime Day MacBook-deals en je kunt andere prijzen voor alle MacBooks hieronder zien:

• Apple MacBook Air M1 - bespaar 5 procent, nu $ 949 (was $ 999). Apple M1-processor, 8GB RAM, 256GB SSD, 13-inch beeldscherm, spacegrijs. Bekijk deze MacBook Air-deal .

• Apple MacBook Pro M1 - bespaar 11 procent, nu $ 1.149,99 (was $ 1.299). Apple M1-processor, 8GB RAM, 512GB SSD, 13-inch beeldscherm, spacegrijs. Bekijk deze MacBook Pro-deal .

• Apple MacBook Air M1 - bespaar 10 procent, nu £ 893 (was £ 999). Apple M1-processor, 8GB RAM, 256GB SSD, 13-inch beeldscherm, spacegrijs. Bekijk deze MacBook Air-deal .

• Apple MacBook Pro M1 - bespaar 12 procent, nu £ 1.319,97 (was £ 1.499). Apple M1-processor, 8GB RAM, 512GB SSD, 13-inch beeldscherm, spacegrijs. Bekijk deze MacBook Pro-deal .

Hieronder vindt u snelle links naar paginas met aanbiedingen voor de beste retailers, voor het geval u op zoek bent naar iets dat we niet hebben behandeld.

Geschreven door Dan Grabham.