(Pocket-lint) - Op WWDC 2021 richtte Apple zich volledig op software en onthulde belangrijke updates voor iOS 15 , iPadOS 15 , macOS Monterey , watchOS 8 en zelfs tvOS 15. Helaas werd er geen nieuwe hardware genoemd, inclusief de veelgeruchte M1X MacBook prof . Of deed het?

Blijkbaar bevestigden de metadata van Apples WWDC 2021 YouTube-video het bestaan van een nieuwe MacBook Pro met een nog onaangekondigde M1X Apple Silicon-processor. Twitter-gebruiker Max Balzer zag trefwoordtags voor de officiële WWDC-recapclip van Apple. Ze bevatten vermeldingen van "M1X", "M1X MacBook Pro" en andere termen zoals iOS 15, Apple Event en Apple Special Event.

U kunt de metadata in de onderstaande afbeelding zien:

oke oke oke



Blijf kalm allemaal... maar ik zag deze tags net op Apples YouTube-livestream van de keynote van 7 juni!!!



APPLE BEVESTIGDE DE M1X!!! @jon_prosser je had toch gelijk!!!



Dit is niet nep, je kunt de @TubeBuddy- extensie voor YT krijgen en het laat ze zien! pic.twitter.com/C54sBydj7u — Max Balzer (@maxbalzer_) 9 juni 2021

Betekent dit dat Apple oorspronkelijk van plan was om een M1X-aangedreven MacBook Pro aan te kondigen tijdens de WWDC 2021-keynote op maandag?

Apples aankomende 1 4-inch en 16-inch MacBook Pro zullen naar verwachting beide de volgende generatie M1X Apple Silicon bevatten met acht high-performance cores en twee energiezuinige cores. Er gaan al maanden geruchten over deze M1X-laptops en er werd algemeen aangenomen dat ze verschenen tijdens de ontwikkelaarsconferentie van Apple. Maar helaas, dat is nooit gebeurd. Nu zullen ze waarschijnlijk pas later dit jaar aankomen.

Het is onduidelijk of Apple de aankondiging op het laatste moment heeft geschrapt, en zo ja, waarom, maar we hebben contact opgenomen met het bedrijf voor commentaar.

Geschreven door Maggie Tillman.