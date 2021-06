macOS Monterey-systeemvereisten: welke Macs ondersteunen macOS 12?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples macOS 12 is aangekondigd en zal bekend gaan staan als macOS Monterey. We hebben alles wat u moet weten over het nieuwe besturingssysteem in onze volledige macOS Monterey-gids .

Terwijl de Big Sur-update van vorig jaar niet veel oudere Macs hoog en droog achterliet, verliezen we deze keer een paar jaar compatibiliteit voor de MacBook Air en MacBook Pro - deze moeten nu na begin 2015 worden gemaakt. De iMac, ter vergelijking, verschuift slechts één jaar vooruit.

Natuurlijk kunnen eigenaren van oudere Macs nog steeds een relatief nieuwe versie van macOS gebruiken, met Big Sur van vorig jaar die teruggaat tot 2013 en Catalina die teruggaat tot 2012.

Voor alle duidelijkheid: Monterey ondersteunt zowel Apple Silicon als Intel Macs, net zoals Big Sur daarvoor deed. Apple verkoopt nog steeds Intel Macs en hoewel dat zal veranderen, moet je bedenken dat software-updates Intel-modellen nog minstens een paar jaar zullen ondersteunen.

12-inch MacBook (begin 2016 en later)

MacBook Air (begin 2015 en later)

MacBook Pro (begin 2015 en later)

Mac mini (eind 2014 en later)

iMac (eind 2015 en later)

iMac Pro (2017 en later)

Mac Pro (eind 2013 en later)

