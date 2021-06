macOS Monterey komt eraan: nieuwe Safari, Universal Control, Shortcuts en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naast de andere software-updates heeft Apple de nieuwste versie van macOS geïntroduceerd, bekend als macOS Monterey . Dit is versie 12, dus het is macOS 12 na de overstap van vorig jaar naar macOS 11 met Big Sur .

Safari heeft een revisie gekregen met een schoner ontwerp en tabbladgroepen, terwijl Siri Shortcuts ook naar de Mac komen. Safari-extensies van de Mac kunnen ook worden gebruikt op de iOS/iPadOS-versies van Safari. De nieuwe FaceTime-verbeteringen plus SharePlay-functies komen ook naar de Mac.

De meest interessante functie is echter de mogelijkheid om AirPlay naar je Mac vanaf je iPhone of iPad - langverwachte - evenals Universal Control, onderdeel van Apples Continuity-software waarmee alle Apple-apparaten kunnen samenwerken.

Ten eerste kun je met Universal Control een Mac-toetsenbord gebruiken met een iPad, simpelweg door de iPad dicht bij de Mac te houden. U kunt ook uw muiscursor tussen de apparaten verplaatsen.

Maar het meest interessante is dat je een bestand van de iPad naar de Mac kunt slepen en zelfs naar een tweede Mac, op voorwaarde dat het allemaal is verbonden met je iCloud-account. We gaan ervan uit dat je voor deze functie een van de nieuwe M1-Macs moet hebben, maar we wachten op bevestiging daarvan.

Ten slotte kun je je Memoji ook bij het inloggen hebben, evenals een aparte map in Launchpad voor games, zodat ze niet in de war raken met je productiviteitsdingen.

Geschreven door Dan Grabham.