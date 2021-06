macOS 12 releasedatum, functies en alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar lanceert Apple een nieuwe versie van macOS, de software voor Apple laptops en desktopcomputers.

Dit jaar zal geen uitzondering zijn, aangezien Apple zich opmaakt om in 2021 nog meer nieuwe Macs te lanceren met updates voor de 27-inch iMac en MacBook Air die worden verwacht naast een geheel nieuwe MacBook Pro-reeks (14 en 16-inch), allemaal met een nieuwe M1X of M2-processor . We weten niet zeker of we dit jaar een nieuwe Mac Pro zullen zien of niet.

We verwachten niet dat macOS 12 een belangrijke nieuwe release is van het eerbiedwaardige besturingssysteem van Apple, maar er zouden nog enkele redelijke verbeteringen moeten zijn waarover we deze week zullen horen tijdens de ontwikkelaarsconferentie van Apple (WWDC) .

Wordt gelanceerd naast de andere software-releases van 2021 van Apple

macOS 12 releasedatum waarschijnlijk september

De lancering van macOS 12 zal later dit jaar naast iOS 15 , iPadOS 15 en watchOS 8 plaatsvinden. Dit is meestal september, hoewel de macOS-datum oktober kan zijn.

De update is gratis, zoals Apple-software-updates dat meestal zijn. Op dat moment zal het beschikbaar zijn via de Software Update-applet in Systeemvoorkeuren, net als bij elke andere Mac-software-update.

Waarschijnlijk bekend als versie 12

Het zal hoogstwaarschijnlijk weer vernoemd worden naar een Californisch monument

Vorig jaar werd macOS 11 uitgebracht, waarmee een einde kwam aan 20 jaar incrementele versies van macOS 10 (of MacOS X zoals het voorheen heette).

macOS 11 Big Sur was duidelijk bedoeld om bekend te staan als macOS 10.16, omdat builds voor ontwikkelaars zo werden genoemd. De overstap van de Mac naar Apple Silicon-hardware - zijn eigen processors - betekende echter dat een fris nieuw begin gerechtvaardigd was.

Net als Big Sur zal de nieuwe software een naam hebben die hoogstwaarschijnlijk een ander Californisch monument zal zijn. Monterey is al een tijdje een gerucht optie, maar is niet gebruikt - en het is geografisch dicht bij Big Sur. Het past dus.

De vroege OS X-versies van Apple waren bekend van Big Cats (Jaguar, Tiger, Leopard enzovoort), maar veranderden in landmarks met OS X 10.9 Mavericks.

De systeemvereisten voor macOS 12 zijn waarschijnlijk vergelijkbaar met de systeemvereisten voor macOS 11 Big Sur .

MacBook (2015 of nieuwer)

MacBook Air (2013 of nieuwer)

MacBook Pro (eind 2013 of nieuwer)

Mac mini (2014 of nieuwer)

iMac (2014 of nieuwer)

iMac Pro (vanaf 2017)

Mac Pro (2013 of nieuwer)

Het is heel goed mogelijk dat Apple vanaf 2013-2015 ook stopt met de ondersteuning van sommige oudere modellen, met wellicht 2015 als afkappunt. Het is waarschijnlijk dat er de komende jaren nog steeds software-updates naar Intel-gebaseerde Macs zullen komen, aangezien Apple ze nog steeds verkoopt, vooral op Pro-niveau.

Functies worden aangekondigd op WWDC

We zullen deze functie bijwerken naarmate we meer weten

Met Big Surs grote herontwerp vorig jaar plus de ondersteuning voor Apple Silicon en Intel, zal het dit jaar waarschijnlijk lichter zijn op nieuwe functies, maar meer verfijningen brengen.

Veel van de functies kunnen ook onder de motorkap zitten, met ondersteuning voor meer grafische opties die naar verluidt naar de 16-inch MacBook Pro en Mac Pro komen wanneer deze uiteindelijk naar Apple Silicon verhuist. Apple Silicon Macs ondersteunen momenteel slechts 16 GB RAM. Dat zal dit jaar veranderen, maar is eerder hardware dan software beperkt.

Geschreven door Dan Grabham.