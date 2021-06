Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Details over gelekte batterijen in een Chinese regelgevende database wijzen erop dat Apple 14-inch en 16-inch modellen van de MacBook Pro zou kunnen voorbereiden voor lancering.

Voor het eerst ontdekt door MacRumors , werden de stukjes batterij-informatie met betrekking tot de zwaar geruchtmakende aankomende varianten op 14 april ingediend door Apple-leverancier Sunwoda Electronic. En, cruciaal, deze batterijen komen overeen met die in oudere MacBook-modellen van vergelijkbare grootte.

Zoals hieronder te zien is, wordt de bovenste batterijopslag gezien met een Apple-achtige modelidentificatie A2527, met een nominaal vermogen van 8.693 mAh/11.45V. Dit lijkt erg op de batterij van de huidige 16-inch MacBook Pro, die een vermogen heeft van 8.790 mAh/11.36V.

Het is een vergelijkbare vergelijking met de indiening van het potentiële 14-inch model van 30 maart, ook gemaakt door Sunwoda, met het modelnummer A2519. Deze batterij heeft een vermogen van 6.068 mAh bij 11.47V, wat iets hoger is dan de 5.103 mAh-classificatie van de huidige 13-inch MacBook Pro.

Er is een grotere discrepantie, maar met de geruchten dat het ontwerp is gewijzigd in een 14-inch model, zou dit mogelijk meer ruimte kunnen bieden voor een grotere batterij. Een dergelijke toename werd gevonden toen de 15-inch MacBook Pro overstapte naar bijvoorbeeld 16-inch.

Zoals we al zeiden, is dit natuurlijk niet onze eerste indicatie dat Apple nieuwe MacBook-modellen aan het voorbereiden is.

Vorige week werd gesuggereerd dat Apple al tijdens het WWDC 2021- evenement volgende week 14-inch en 16-inch Pro-modellen met nieuwe MX1-chips (niet M2, zoals eerder werd gedacht) zou onthullen. Andere rapporten waren echter conservatiever, wat suggereert dat we pas later in 2021 nieuwe MacBook Pro-modellen zullen zien.

Hoe dan ook, deze nieuwste batterijdetails geven geloofwaardigheid aan de geruchten over de grootte van de Pro-modellen.

En hoewel we misschien geen vergelijkbare ondersteuning krijgen voor andere geruchten over details - zoals een Mini LED-display, de verwijdering van de Touch Bar en misschien zelfs de comeback van een SD-kaartsleuf - tot de officiële aankondiging zelf, hoeven we misschien niet lang te wachten .

Geschreven door Conor Allison.