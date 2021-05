Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is veel gepraat over krachtigere MacBook Pro-modellen en misschien komt er dit jaar zelfs een Mac mini, mogelijk aangedreven door een bijgewerkte versie van de M1-chipset van Apple. Nu hebben sprekers enkele details gedeeld over de aankomende processor en apparaten.

De volgende chipset van Apple zal M1X heten in plaats van M2, beweert ontwikkelaar Dylandkt (via 9to5Mac ). "M1X is een uitbreiding van de M1 die meer Thunderbolt-kanalen, CPU-kernen, GPU-kernen, ondersteuning voor meerdere externe monitoren en meer stroomverbruik zal bevatten", zei Dylandkt.

Dylandkt zei ook dat Apples M1X-aangedreven MacBook Pro 14-inch en 16-inch modellen een "1080p webcam, SD-kaartlezer, drie Thunderbolt USB C-poorten, een bijgewerkte MagSafe-poort en een HDMI-poort" zullen hebben. De leaker merkte verder op dat ze een ontwerp hebben dat lijkt op de iPad Pro. Dat betekent dat ze platte randen en kleinere randen hebben. Ze zullen ook het MacBook Pro-logo onderaan verwijderen.

Deze leaker beweerde eerder dat de M1X ook zou verschijnen in een "duurdere Mac mini" en geüpgradede iMac, naast nieuwe MacBook Pros.

Over die geruchten Mac mini gesproken, leaker Jon Prosser, die een gemengd trackrecord heeft, deelde onlangs een video met weergaven van het apparaat op basis van geruchten. Hij merkte op dat de Mac mini vier USB4 / Thunderbolt 3-poorten, Ethernet, HDMI out en twee USB-A-poorten heeft.

Het kan ook worden geleverd met een magnetische voedingsconnector en een glasachtige afwerking aan de bovenkant.

Geschreven door Maggie Tillman.