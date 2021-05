Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Renders op basis van gelekte informatie hebben ons onze eerste blik op de volgende MacBook Air gegeven , waarbij de laptop een kleurrijke upgrade lijkt te wachten.

De nieuwe afbeeldingen zijn afkomstig van conceptkunstenaar Ian Zelbo en zijn gevormd op basis van real-life afbeeldingen en informatie die met hen is gedeeld door tipgever uit de industrie Jon Prosser . Het resultaat is onze beste blik ooit op wat vermoedelijk de aankomende MacBook Air M2 is.

Na het herontwerp van de iMac in april, suggereert Prosser dat de MacBook Air nu geschikt is voor dezelfde lik verf. Zeven kleuropties zullen naar verluidt in totaal beschikbaar zijn - blauw, zilver, groen, geel, oranje, roze en paars - en Apple heeft mogelijk ook de wigvorm van de laptop laten vallen ten gunste van een platte stijl.

Zoals de renders laten zien, zullen de zilveren en zwarte randen die altijd aanwezig waren op MacBook-modellen ook vervallen, met witte randen rond het scherm die passen bij een nieuw toetsenbord (dat ook grotere functietoetsen lijkt te hebben).

En hoewel Prosser opmerkt dat de schermgrootte momenteel onbekend is, hebben eerdere rapporten gesuggereerd dat 14-inch modellen van de MacBook Pro M2 later dit jaar zullen verschijnen.

Of het nu 13-inch blijft of Apple een iets groter model introduceert met zijn kleurrijke herontwerp, er wordt ook verwacht dat het twee USB-C-poorten zal hebben - een aan weerszijden van het apparaat - en ook de terugkeer van MagSafe-opladen zou kunnen hosten. dit is nog niet bevestigd door Prosser.

Nogmaals, aangezien deze weergaven zijn gebaseerd op afbeeldingen en informatie uit anonieme bronnen, is het verstandig om ze met een korreltje zout te nemen - zelfs als ze het logische patroon volgen dat Apple de ontwerpen van de MacBook in overeenstemming zal brengen met de nieuwe iMac.

In werkelijkheid weten we het pas zeker als Apple de geüpgradede modellen lanceert, en Prosser laat doorschemeren dat deze nieuwe MacBook Air op zijn vroegst "aan het einde van het jaar" zal verschijnen.

Geschreven door Conor Allison.