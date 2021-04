Apple waarschuwt voor een voorraadtekort voor Mac en iPad later in 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft gewaarschuwd dat sommige van zijn producten later dit jaar te kampen zullen krijgen met een tekort aan aanbod.

Tim Cook van Apple maakte de verrassende bekentenis tijdens de winstoproep van Apple voor het laatste kwartaal, waar het recordwinsten rapporteerde. "We verwachten dat we aanbodafhankelijk zijn, niet vraagafhankelijk," zei Cook tegen analisten en het was tijdens het telefoongesprek (ook met chief financial officer Luca Maestri) duidelijk dat de problemen gevolgen zouden hebben voor de Mac- en iPad-line-ups.

Met de nieuwste iPad Pro op basis van dezelfde M1-chip als in de MacBook Air, Mac Mini en 13-inch MacBook Pro heeft Apple waarschijnlijk geen tekort aan dat product gehad. Maar Apple heeft het afgelopen jaar een toename gezien in het aantal iPad- en Mac-zendingen als gevolg van de toename van thuiswerken en thuisonderwijs en hoewel wordt gemeld dat Apple alle 5nm-gebaseerde chipproductie heeft die het nodig heeft, worden andere componenten op de Het Mac-moederbord is blijkbaar schaars, terwijl de iPad kampt met een tekort aan beeldschermen.

Cook zei dat het bedrijf de afgelopen maanden niet dezelfde problemen heeft gehad als anderen als gevolg van chip- en andere tekorten: "We hadden geen tekort aan materiaalvoorraad in het tweede kwartaal. Je eindigt met het instorten van al je buffers en offsets. Dat gebeurt al de een weg door de toeleveringsketen. Dat stelt u in staat iets hoger te gaan dan wat we verwachtten te verkopen toen we het kwartaal ingingen ".

Geschreven door Dan Grabham.