(Pocket-lint) - Het is niet ongebruikelijk dat processors jaarlijks worden bijgewerkt, dus je kunt verwachten dat Apples eigen aangepaste Mac-processor, de M1, wordt vervangen door een vervolgchip. Een nieuw rapport van Nikkei Asia beweert zelfs dat een processor van de volgende generatie deze maand pas in massaproductie is gekomen.

De nieuwe chip, die momenteel de M2 wordt genoemd, zal waarschijnlijk minstens drie maanden nodig hebben om te produceren en zou al in juli 2021 kunnen worden geleverd. Hij zal waarschijnlijk worden opgenomen in de volgende reeks updates van Apple voor de MacBook-lijn. Geruchten wijzen op 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen met geheel nieuwe ontwerpen die al in het tweede kwartaal van 2021 uitkomen. Dat komt bovenop een opnieuw ontworpen 27-inch iMac later dit jaar en een kleinere versie van de Mac Pro die waarschijnlijk in 2022 komt. .

Apple zei vorig jaar dat het ongeveer twee jaar zou duren voordat het bedrijf Intel-chipsets voor Apple Silicon, zoals de M1, volledig zou laten vallen.

Houd in gedachten dat Apples aangepaste ‌M1‌-silicium eind vorig jaar debuteerde in een vernieuwing van de Mac mini, MacBook Air en 13-inch MacBook Pro. Meer recentelijk introduceerde Apple opnieuw ontworpen 24-inch iMacs en een nieuwe iPad Pro-lijn - allemaal met dezelfde 5nm-gebaseerde ‌M1‌-processor, die Apple gebruikt TSMC om te produceren.

De M1 heeft een 8-core CPU, tot een 8-core GPU, een 16-core Neural Engine, uniforme geheugenarchitectuur en meer, wat betekent dat hij ongelooflijke energie-efficiëntie en brute kracht kan leveren. Nikkei zei dat de M2 naar verwachting doorgaat met het integreren van een CPU, GPU en de Neural Engine op dezelfde chip.

