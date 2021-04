De opvallende nieuwe M1-aangedreven iMac van Apple is verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een gloednieuwe versie van de iMac geïntroduceerd met een eigen M1-chip erin en een 24-inch 4,5K retina-display. De nieuwste iMac introduceert kleur - en hoe!

Er zijn zeven verschillende kleurenafwerkingen, evenals nieuwe toetsenborden en muizen die qua kleur bij elkaar passen en voor het eerst Touch ID op een Mac-desktop hebben.

Het apparaat is dunner dan voorheen en de rand kleiner, hoewel het display nog steeds een neutraal witte rand op elk model heeft - dus de gekleurde behuizing volgt niet overal. De voedingsconnector is nu echter magnetisch, terwijl er een nieuwe voedingssteen is waar je ook Ethernet op kunt aansluiten.

Er zijn twee verschillende prijsniveaus: $ 1.299 in vier kleuren en $ 1.499 in alle zeven kleuren. Net als de MacBook Pro 13-inch zijn alle modellen uitgerust met de 8-core M1-processor, 8 GB RAM en 256 GB opslag, maar ze hebben een grafische kaart met 7 of 8 cores, afhankelijk van het niveau dat je kiest.

Je krijgt ook alleen het Touch ID-toetsenbord en extra USB-C-poorten op het duurdere model, terwijl het lagere model alleen een standaardversie van het Magic Keyboard heeft (je kunt waarschijnlijk upgraden). Apple zegt dat zijn grafische aanbod ongeveer 2x prestatieverbetering is ten opzichte van de vorige versie.

