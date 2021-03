De ontwikkelaarsconferentie van Apple is terug in juni en is weer alleen online

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De WorldWide Developer Conference van Apple, bekend als WWDC, komt in juni terug en blijft alleen online. WWDC 2021 volgt het format van het evenement van vorig jaar en vervangt de jaarlijkse fysieke conferentie.

Het evenement - waarvan sommige livestreamen voor iedereen, niet alleen voor ontwikkelaars - vindt plaats van 7-11 juni. U hebt echter een Apple Developer-account nodig om toegang te krijgen tot het meeste.

Apple zal het nog steeds gebruiken om zijn plannen voor verbeteringen aan zijn softwareplatforms bekend te maken, waaronder de nieuwe versies van iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS van dit jaar.

Deze keer zouden er genoeg updates moeten zijn, aangezien we in 2021 een hele reeks nieuwe apparaten verwachten, niet in de laatste plaats nieuwe Apple Silicon Macs en een gloednieuwe Apple TV naast Apple Tags .

"We brengen onze ontwikkelaars elk jaar samen op WWDC om meer te weten te komen over onze nieuwste technologieën en om ze in contact te brengen met Apple-technici", aldus Susan Prescott, vice-president van Apples wereldwijde ontwikkelaarsrelaties.

"We werken eraan om van WWDC21 onze grootste en beste tot nu toe te maken, en we zijn verheugd om Apple-ontwikkelaars nieuwe tools te bieden om hen te ondersteunen bij het maken van apps die de manier waarop we leven, werken en spelen veranderen."

Apple zegt dat het ontwikkelaarsbestand nu meer dan 28 miljoen ontwikkelaars telt en het format van vorig jaar zal meer van hen dan ooit in staat hebben gesteld om het volledige scala aan beschikbare sessies aan te boren. Apple voegt eraan toe dat er "nieuwe manieren zullen zijn voor ontwikkelaars om te communiceren met Apple-ingenieurs en -ontwerpers om meer te weten te komen over de nieuwste frameworks en technologieën."

Inzendingen zijn nu open voor Apples Swift Student Challenge, waar je een interactieve scène van drie minuten kunt maken in een Swift-speeltuin. Inschrijvingen zijn open tot 18 april.

