Apples Mac OS X is 20 jaar oud: dit is waarom het 19 van hen heeft doorstaan

(Pocket-lint) - 20 jaar geleden was Apple niet het wereldwijde succes dat het nu is, maar het had een periode van succes gehad op het gebied van de Mac, met de almachtige iMac G3 die al meer dan twee jaar bestond en de PowerMac G4 in de schappen.

Maar het besturingssysteem dat op de iMac G3 werd gelanceerd, kraakte. Bekend als Mac OS 9, was het te weinig veranderd ten opzichte van de eerste Macintosh in 1984, eerlijk gezegd. Het was zeker niet veranderd sinds 1991, toen System 7 werd gelanceerd.

En hoewel het relatief eenvoudig te gebruiken was, was het echt een single-tasking-besturingssysteem in een multitasking-wereld en zag het er verouderd uit in vergelijking met Windows 95 en het nog betere Windows 98.

Vandaag 20 jaar geleden hief Apple de deksel op zijn opvolger van Mac OS 9. Met de naam Mac OS X, vanaf versie 10.0 bleek een odyssee van 19 jaar te zijn met 16 updates die na een tijdje jaarlijks werden. Big Sur, de nieuwste versie van macOS - zoals het nu is vormgegeven - heeft eindelijk versie 11.0 gehaald. Net als de iPhone X werd de X in Mac OS X uitgesproken als tien.

Maar zelfs Big Sur zou de 17e versie worden, 10.16 op een gegeven moment (er waren 16 versies maar Cheetah was 10.0). De bètaversie van de ontwikkelaar die we vorig jaar hebben getest, had het nummer 10.16, dus de beslissing om over te stappen naar versie 11.0 was laat. Inderdaad, Big Sur is niet zon grote stap, maar het luidt een nieuw begin in voor de Mac, omdat het afscheid neemt van Intel-kracht en hallo tegen Apple Silicon .

Aanvankelijk noemde Apple zijn besturingssysteem naar grote katten (Puma, Jaguar, Tiger enzovoort) voordat het overschakelde naar Californische herkenningspunten toen de put droog was.

De oorsprong van het macOS dat we tegenwoordig gebruiken, is behoorlijk oud en eigenlijk kun je de afstamming terugvoeren naar het andere computerbedrijf NeXT van Steve Jobs (dat Apple uiteindelijk kocht en de terugkeer van Jobs naar Apple aankondigde). NeXT ontwikkelde het Unix-achtige NeXTSTEP-systeem dat in wezen beter was dan alles wat Apple zelf had geprobeerd om een besturingssysteem van de volgende generatie te ontwikkelen. Het had bijvoorbeeld iets dat leek op het inmiddels bekende dok.

En zo vorderde het werk aan OS X, met het project dat bekend staat als Rhapsody en de inspanning om in één besturingssysteem te komen, waarover Jobs voor het eerst sprak op Macworld 2000 (zie de video hieronder). Maar het werd vertraagd en het duurde een jaar voordat er een consumentenrelease werd gemaakt.

De eerste versie van Mac OS X Cheetah, gelanceerd op 24 maart 2001, kreeg gemengde reacties. Het zag er geweldig uit dankzij de Quartz-graphics en een nieuwe aqua-interface die het dock voor het eerst introduceerde. Het werkte goed met internet. Maar het was licht op de functies, terwijl het ergste was dat de prestaties op PowerPC-gebaseerde G3 Macs bijzonder slecht waren.

Je merkte dat je terugkeerde naar de klassieke modus, die in wezen OS 9 was. Puma - gelanceerd in september 2001 - was sterk verbeterd maar was nog steeds een beetje traag. OS 9 werd eind 2001 stopgezet.

Veel apps werkten om te beginnen niet in OS X en verschillende bedrijven zoals Quark en Aldus ontwikkelden niet meteen OS X-apps, wat ironisch genoeg de deur opende voor Adobe om uiteindelijk de creatieve ruimte te domineren met zijn Creative Suite (nu Creative Cloud). ).

Sommige versies van OS X waren waarschijnlijk het waard om degene te zijn die OS XI werd, zoals Leopard, dat een grote update was.

Regelmatige updates van OS X hebben de problemen niet altijd opgelost. Soms hebben ze ze gemaakt. Dit is niet uniek voor Apple natuurlijk, zult u weten dat Windows Me, Vista en Windows 8 niet aan de norm van Windows XP, 7 en 10. En met OS X zelfs 2019 de definitieve versie - MacOS 10.15 Catalina - was slecht . Het brak sommige apps en velen werden uitgesteld om te updaten. Adobe Photoshop Elements stopte bijvoorbeeld met werken, tenzij u de allernieuwste versie had en Adobe aanbeveelt dat gebruikers niet upgraden.

Dus waarom heeft OS X / macOS het doorstaan? Omdat het heeft kunnen evolueren. Iemand die Cheetah gebruikt, zou Catalina kunnen gebruiken. Het is heel anders, maar het is ook hetzelfde. Terugkijkend op oudere afbeeldingen van OS X, is het opvallend hoeveel het is veranderd binnen hetzelfde kernontwerp - dat is ook het geval voor iOS in het afgelopen decennium. Latere versies van macOS waren kleurrijker, wat welkom was en het ontwerp dat we vandaag hebben, weerspiegelt natuurlijk ook de ontwerpkeuzes van Apple op iOS en iPadOS.

Big Sur lijkt meer op iPadOS dan ooit in termen van hoe de elementen zijn ontworpen. Dat is maar goed ook, het is niet dom - naar de Mac komen zou een natuurlijke stap moeten zijn vanaf de iPhone en iPad. En het moet gemakkelijk bruikbaar zijn voor degenen die het nog nooit eerder hebben gezien. Dat is het kenmerk van een echt geweldig besturingssysteem.

