Apple werkt de iWork-suite met Pages, Numbers en Keynote bij met nieuwe functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft zijn iWork-suite met apps, Pages, Numbers en Keynote bijgewerkt. De rivalen van Microsoft Office zijn nu in versie 11 en de updates zijn voor de versies op macOS, iOS en iPadOS.

De belangrijkste nieuwe functie in de macOS-versie is een bijgewerkte mediabrowser, waarmee je veel gemakkelijker naar afbeeldingen en andere elementen kunt zoeken om toe te voegen aan je documenten.

Apple heeft ook een update voor Keynote voor Mac geïntroduceerd (hierboven afgebeeld) die het gemakkelijker maakt om te presenteren tijdens een videogesprek. Het stelde je eerder in staat om vanaf september vorig jaar een diavoorstelling in een venster af te spelen, maar nu kun je je aantekeningen, de huidige dia en de volgende dia in een speciaal venster zien.

Pages, Numbers en Keynote op iOS en iPadOS hebben een make-over gekregen met nieuwe nauwkeurige bewerkingsknoppen en toetsenborden. Het idee is dat u het uiterlijk en de plaatsing van tekst, tabellen en andere objecten gemakkelijker kunt aanpassen.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

iWork ondersteunde voorheen Apples Krabbel-handschriftherkenning op iPadOS in het Engels, maar nu herkent het tekst in vijf andere talen: Portugees, Frans, Italiaans, Duits en Spaans.

Als je bijzonder geïnteresseerd bent, kun je hier de release-opmerkingen van Apple voor de apps bekijken:

HT207242 Wat is er nieuw in Pages voor iOS

HT207243 Wat is er nieuw in Pages voor Mac

HT202999 Pages voor iCloud-release-opmerkingen

HT207246 Wat is er nieuw in Keynote voor iOS

HT207247 Wat is er nieuw in Keynote voor Mac

HT204451 Keynote voor iCloud-release-opmerkingen

HT207245 Wat is er nieuw in Numbers voor iOS

HT207244 Wat is er nieuw in Numbers voor Mac

HT202998 Nummers voor iCloud-release-opmerkingen

Geschreven door Dan Grabham.