Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Verwijzingen naar nieuwe iMac-modellen zijn ontdekt in de nieuwste openbare bètaversie van macOS, wat opnieuw de speculatie voedt dat Apple nieuwe versies van het apparaat zou kunnen ontwikkelen met Apple Silicon- chips.

Zoals opgemerkt door 9to5Mac , bevatte de komst van macOS Big Sur 11.3 beta 5 de codes voor twee nieuwe iMac-modellen - iMac21,1 en iMac 21,2. Er wordt niet gedacht dat dit verband houdt met de weergavegrootte, en eerder met het jaar 2021.

Interessant is dat dit ook volgt op een rapport dat in januari opdook, waarin stond dat de twee nieuwe iMacs met Apple Silicon-chips de codenamen J456 en J457 hadden. Dit is iets dat 9to5Mac kon bevestigen in de macOS-bèta. En volgens dat eerste rapport zullen zowel de 21,5-inch als de 27-inch modellen op een bepaald moment dit jaar worden bijgewerkt.

Natuurlijk komt deze nieuwste vondst van de achterkant van Apple die officieel de iMac Pro en sommige versies van de 21,5-inch iMac stopzet - nog een enorme aanwijzing dat er binnenkort een iMac met een M1-processor of iets nieuws zal komen.

Wanneer dat zal zijn, is momenteel niet bekend, hoewel onze beste schatting zou wijzen op een mogelijk Apple-evenement in april, voordat in de herfst meer MacBook-modellen met Apple Silicon worden gelanceerd .

Hoe dan ook, wanneer de iMac eindelijk een Apple Silicon-chip ontvangt, gaan er geruchten dat dit ook gebeurt met een volledig vernieuwd ontwerp. Sommige rapporten suggereren dat de nieuwe modellen - misschien de twee die in deze nieuwe macOS-bèta worden beschreven - een uiterlijk zullen hebben dat lijkt op de Pro Display XDR.

Als Apple inderdaad besluit om dingen door elkaar te halen, zou dit de grootste ontwerpwijziging zijn die de iMac in acht jaar heeft gezien - dat zou tijd worden, zouden we zeggen.

Geschreven door Conor Allison.