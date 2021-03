Apple stopt met meer iMacs, vernieuw de inkomende

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u op het punt staat een iMac te kopen, doe dat dan niet - het is vrij duidelijk dat het assortiment op het punt staat te worden vernieuwd. De nieuwe modellen zullen Apples eigen processors bevatten in plaats van Intel , vanaf de lancering van de M1-gebaseerde Mac mini, MacBook Pro 13-inch en MacBook Air afgelopen november.

Ten eerste stopte Apple met de iMac Pro . Dat was volkomen logisch, aangezien de standaard iMac nu meer pro-niveau is dan ooit. Maar nu lijkt het erop dat Apple nog een stap verder gaat door enkele versies van de standaard iMac stop te zetten, met name de 21,5-inch, waarvan de 512 GB en 1 TB SSD-versies zijn verwijderd op de website van Apple.

Dit volgt op een eerder gerucht dat de 21,5-inch iMac volledig wordt stopgezet en dat in plaats daarvan een 24-inch versie wordt gelanceerd.

Dat zou logisch zijn gezien de richting waarin de display-markt zich beweegt, waar mensen van nature aangetrokken worden tot grotere displays. Inderdaad, toen Apple afgelopen zomer zijn nieuwste iMac lanceerde , werd alleen de 27-inch versie vernieuwd ( lees onze iMac-recensie uit 2020 ).

En, natuurlijk, omdat we weten dat Apple van plan is om de overgang naar Apple Silicon tegen 2022 te voltooien, naast een aantal andere geruchten dat de inkomende iMac aanzienlijk opnieuw zal worden ontworpen met een moderner ontwerp, met name dunnere randen rond het scherm. .

Apple heeft onlangs ook de HomePod stopgezet en zei dat deze "onze inspanningen concentreert op HomePod mini". Rivalen onderbieden de belangrijkste HomePod aanzienlijk, met apparaten als de Sonos One en Amazon Echo Studio.

Geschreven door Dan Grabham.