Kan de MacBook Pro worden geleverd met een 16-core Apple M1X- of M2-processor?

(Pocket-lint) - Apple zou dit jaar de MacBook Pro-reeks vernieuwen en de laatste geruchten zijn een mix van oud, nieuw en onzeker.

Ze zijn echter afkomstig van de betrouwbare Apple-leaker AppleLeaksPro , dus het is de moeite waard om ze in ieder geval te overwegen. We weten dat Apple de 16-inch MacBook Pro de komende twee jaar zal upgraden naar zijn eigen Apple Silicon-processors en daarom zou het volkomen logisch zijn om dat in 2021 aan te bieden.

AppleLeaksPro suggereert dat de nieuwe laptops in het vierde kwartaal van het jaar bij ons zullen zijn, wat voor ons logisch is. Eerst en vooral wordt gesuggereerd dat het aantal kernen van de MacBook Air simpelweg verdubbeld zal worden van vier kernen in de huidige M1 naar acht kernen in de M1X of M2, hoe het ook wordt genoemd. We hebben eerder gehoord dat het dunner en lichter zou worden .

AppleLeaksPro stelt dat de 16-inch MacBook Pro een 16-coreprocessor krijgt. Dat lijkt ons extreem, maar we zijn echt verrast door wat Apple met de M1 heeft weten te doen, dus het is mogelijk. Als alternatief kunnen 16 kernen ook verwijzen naar de grafische processor.

De leaker zegt ook dat Apple werkt aan een opnieuw ontworpen 14-inch Mini-Led MacBook Pro met een HDMI-poort en SD-kaartsleuf naast drie USB-C-poorten. Dit zijn allemaal geruchten die we eerder hebben gehoord , maar we denken echt niet dat het waarschijnlijk is dat Apple nog een heleboel poorten op de Mac zal introduceren, hoewel de SD-kaartsleuf mogelijk is.

Ten slotte suggereert de leaker dat de prijzen vergelijkbaar zullen blijven met de prijzen die momenteel worden aangeboden, terwijl Apple het koelsysteem in de MacBook Pro opnieuw zal ontwerpen om beter met warmte om te gaan.

Geschreven door Dan Grabham.