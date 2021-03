Vandaag gaan productsessies bij Apple gratis online

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft jarenlang sessies over productvaardigheden in zijn winkels gehouden en heeft een aantal inleidende sessies online beschikbaar gesteld terwijl winkels gesloten zijn.

De sessies in kwestie zijn vrij eenvoudig, bedoeld voor degenen die nieuw zijn bij Apple-apparatuur of die een geavanceerder product hebben gekocht - zoals een Mac - en eraan willen wennen. Ze kunnen ook handig zijn voor mensen die een upgrade hebben uitgevoerd naar een nieuwere iPad, die bijvoorbeeld iPadOS 14 ondersteunt ten opzichte van een oudere versie van iOS.

Apple zegt: "Samen live met Apple Creatives verken je hardware, instellingen en manieren om productief te blijven. Daarna bespreken we de nieuwste functies en delen we een paar van onze favoriete tips."

Er zijn momenteel drie sessies beschikbaar voor iPad, iPhone en Mac en er zijn verschillende tijdsloten waaruit u kunt kiezen om mee te doen - meld u er gewoon voor aan met uw Apple ID. Geselecteerde sessies hebben ook tolken in gebarentaal.

Apple zegt dat de sessies tot september online beschikbaar zullen zijn, maar vermoedelijk zouden ze doorgaan als er genoeg vraag is of als het niet juist was om ze op dat moment in de winkel te doen. Meer geavanceerd Vandaag bij Apple-sessies in het verleden waren gericht op fotografie, kunst, design, codering, muziek en meer.

