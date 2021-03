Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hadden lang verwacht dat Apple zijn notebooklijn in 2021 zou herwerken. Apple lanceerde afgelopen november de MacBook Air en 13-inch MacBook Pro met Apples eigen M1-processor, maar er was geen ontwerpaanpassing.

We verwachten dat de 16-inch MacBook Pro dit jaar een Apple Silicon- model wordt - waarschijnlijk met een bijgewerkte M2- of M1X-processor, maar er gaan geruchten rond dat er ook wijzigingen in de rest van de line-up zullen plaatsvinden. En er zou ook een nog lichtere versie van de MacBook Air kunnen zijn die meer lijkt op een iPad Pro, maar dan met macOS.

Nu zegt Nikkei Asia dat de productie van twee nieuwe MacBooks in juni van start gaat. Merk op dat dit het begin van de productie is, dus het kan zijn dat ze op die datum nog niet aangekondigd zijn. Juni is echter meestal een belangrijke maand voor Apple, want dan houdt het zijn WWDC-ontwikkelaarsconferentie , die vorig jaar net als al het andere online was. En die da

Dit laatste gerucht gaat schuil in een verhaal over het verminderen van de productie van de iPhone 12 mini - ondanks enkele suggesties dat de iPhone 12 mini niet goed is verkocht, lijken de cijfers dit niet te bevestigen - analist Omedia zegt dat het de 10e meest verzonden smartphone ter wereld was. in 2020, met een verkoop van 14,5 miljoen eenheden. Dat werd echter overschaduwd door de 23 miljoen van de iPhone 12 en de 65 miljoen van de iPhone 11.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Rik Henderson.