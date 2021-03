Het is afscheid van de iMac Pro - nog een reden waarom we binnenkort een nieuwe iMac krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de iMac Pro stopgezet. De desktop was in wezen een noodoplossing toen we wachtten op de nieuwste generatie Mac Pro en het is overduidelijk geworden dat de standaard iMac voor de meeste gebruikers meer dan krachtig genoeg is geworden.

Met de aanstaande overgang van de iMac naar Apple Silicon-chips en geruchten over een nieuwe Mac mini Pro, heeft Apple duidelijk besloten dat het nu tijd is om de iMac Pro-lijn, die high-end Intel Xeon-chips gebruikt, af te maken. Alle build-to-order-opties voor de iMac Pro zijn verwijderd van de website van Apple, met alleen de basisversie (nog steeds slechts $ / £ 5.000).

squirrel_widget_160608

In onze recensie van de 2020 iMac van afgelopen augustus merkten we op dat het "meer Pro dan ooit" was en dat we ongelooflijke kracht ondervonden van de Intel Comet Lake-processor in onze recensie-machine, de epische 3.6Ghz 10-core Core i9-10900K. Met de cijfers die we hebben gezien van de vroege Apple Silicon Macs, is er echter geen reden om aan te nemen dat de volgende generatie Apple Silicon-chips die prestaties niet zouden kunnen halen.

We verwachten heel erg dat Apple binnenkort een nieuwe iMac zal lanceren met een verbeterd ontwerp, met name met dunnere randen, maar misschien met een hoekiger ontwerp aan de achterkant en misschien zelfs met verschillende kleuren . Naast veel geruchten zijn er enkele suggesties dat de uitgaande iMac schaars is in het kleinere formaat van 21,5 inch.

Het potentieel van een nieuwe Mac mini Pro zou ook kunnen betekenen dat het Mac Pro-prestatieniveau beter haalbaar wordt, waardoor de iMac Pro verder overbodig wordt.

Geschreven door Dan Grabham.