Apple werkt macOS Big Sur bij om USB-C-problemen op te lossen

(Pocket-lint) - Apple heeft macOS Big Sur bijgewerkt om problemen met niet-compatibele USB-C-hubs op te lossen.

USB-C is fantastisch geweest voor zowel Mac- als Windows-pcs, met de mogelijkheid om gegevens, beeldscherm en voeding via een enkele kabel aan te sluiten. Bij een dergelijke standaard zijn er echter altijd slechte randapparatuur en niet-compatibele USB-C-hubs en andere apparaten hebben voor problemen gezorgd.

Alleen bij het Pocket-lint-team hebben we problemen gehad met Macs die niet werden opgeladen, beeldschermen bleven uit en apparaten werden niet herkend. Sommige van deze problemen waren met wat Apple compatibele USB-C-hubs zou kunnen noemen.

Andere gebruikers hebben weergaveproblemen gemeld of Macs reageren als gevolg daarvan niet meer. De release-opmerkingen voor de ondoorgrondelijk grote update van 2 GB zeggen:

macOS Big Sur 11.2.2 voorkomt dat MacBook Pro-modellen (2019 of later) en MacBook Air-modellen (2020 of later) schade oplopen wanneer ze worden aangesloten op bepaalde niet-compatibele USB-C-hubs en -docks van derden.

De term "schade oplopen" is interessant, dus vermoedelijk heeft Apple een toename gezien in het aantal Macs dat hardware moest laten vervangen als gevolg van onbetrouwbare extras van derden.

Pak de update nu door naar Systeemvoorkeuren> Software-update te gaan.

