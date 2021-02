Kan de Apple iMac uit 2021 in verschillende kleuren worden geleverd?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We verwachten al lang nieuwe iMacs in 2021 - niet in de laatste plaats vanwege de verhuizing van de Mac naar Apples eigen processors die afgelopen november begon.

We hebben ook veel geruchten gehoord dat er een volledig nieuw ontwerp voor de iMac komt, iets waarvan we denken dat het al een tijdje nodig is. Veel monitoren hebben nu immers bijna randloze beeldschermen, dus waarom niet de alles-in-één van Apple?

Nu is er echter nog iets meer: de seriële Apple-geruchtenverkoper Jon Prosser suggereert dat de nieuwe iMac beschikbaar zal zijn in dezelfde reeks kleuren als de recente iPad Air. Dat betekent blauwe, roze en groene iMacs!

Interessanter is - maar geen gerucht dat we eerder hebben gehoord - is dat er mogelijk ook een Mac mini Pro is. Dit zou zeker logisch zijn als er binnenkort een vervolgchip voor de Apple M1 komt. Met M1 in de standaard mini en M2 (zeg maar) in de Pro zou dat heel logisch zijn. Prossers afbeelding van dit apparaat ziet eruit als een grotere Mac mini die een beetje lijkt op de oude G4 Cube van 20 jaar geleden. We hebben vorig jaar echter geruchten gehoord over een nieuwe Mac mini ...

Dit is zeker een om in te nemen met een snufje zout. Hier is alles wat we tot nu toe weten over Apple Silicon en de huidige M1-chips .

Geschreven door Dan Grabham.