De MacBook Pro krijgt weer een SD-kaartsleuf

(Pocket-lint) - Serial Apple-geruchtenspecialist en analist Ming-Chi Kuo is er weer mee bezig, dit keer suggererend dat de aankomende MacBook Pro-serie ook een SD-kaartlezer en HDMI-poort zal hebben.

Beiden zijn al eerder verschenen op de MacBook Pro en we zijn volledig aan boord van het gerucht dat Apple zijn MacBook Pro-opstelling in de komende maanden en mogelijk in de komende weken zal vernieuwen. En we denken dat de geruchten van de SD-kaartlezer de moeite waard zijn - dit is niet de eerste keer dat we ze hebben gehoord.

We denken echter dat het idee dat een HDMI-poort terugkeert,, laten we zeggen, hoogst onwaarschijnlijk is vanwege de ondersteuning van de Mac voor Thunderbolt 3 en USB 4 . Kuo heeft een behoorlijk record met geruchten, maar we denken dat hij deze fout heeft.

Eerder zei Kuo dat het "vergelijkbaar zou zijn met de iPhone 12 zonder gebogen randen", dus misschien nemen we afscheid van de gebogen bovenkant. We denken ook dat de Touch Bar in de prullenbak zal gaan, terwijl het opladen van MagSafe weer naar de Mac zal terugkeren - maar hoe dit zal werken, kan iedereen raden, aangezien het opladen momenteel natuurlijk via USB-C gaat - het kan heel goed zijn dat de kabel kan heel gemakkelijk worden losgemaakt.

We denken dat er geen Intel-optie zal zijn voor de nieuwe modellen, wat een gewaagde maar verwachte zet is.

