Een mysterieus nieuw Apple-product is opgenomen in de Bluetooth-database

(Pocket-lint) - Er is een mysterieus nieuw product opgenomen in de Bluetooth-apparaatdatabase. De aanvraag werd ingediend in oktober 2020 en had geen details behalve een codenaam - B2002.

Apple heeft nu echter de huidige MacBook Air, 13-inch MacBook Pro en Mac mini met de M1-chips van Apple aan dezelfde lijst toegevoegd. Dat betekent dat het een ander Mac-model kan zijn dat nog moet worden uitgebracht.

Zou het een nieuwe, superlichte Mac kunnen zijn die meer op een iPad Pro lijkt? Dat valt zeker binnen de mogelijkheden van de hardware en zou een interessante opkomst zijn.

Het is echter mogelijk dat B2002 ook verwijst naar de Bluetooth-hardware zelf, dus het is afwachten.

We verwachten een herconfiguratie van de Mac-line-up in 2021 - op zijn minst zullen Apples eigen chips naar meer modellen komen, zoals de iMac. Maar we denken ook dat er een herontwerp van de huidige modellen zal komen, inclusief het einde van het Touch Bar-experiment op de MacBook Pro.

We verwachten zeker dat een nieuwe iMac de volgende Mac-lijn zal zijn met M1-chips. Er is nog een vraag over wat er zal gebeuren met de krachtigere Macs zoals de Mac Pro en iMac Pro. Het lijkt erop dat we langer moeten wachten voordat die modellen zijn overgestapt op Apple Silicon.

