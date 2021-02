Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sommige MacBook Pro-modellen komen in aanmerking voor een gratis vervanging van de batterij, waarbij Apple erkent dat een klein aantal apparaten die tussen 2016 en 2017 zijn uitgebracht problemen ondervindt.

Het bedrijf heeft een nieuw gratis reparatieprogramma gelanceerd - niet ongebruikelijk wanneer een probleem een groot aantal gebruikers treft - en een ondersteuningsdocument uitgebracht waarin wordt uiteengezet welke specifieke modellen kunnen worden beïnvloed.

Apple kondigde aan dat "een zeer klein aantal klanten met MacBook Pro-computers uit 2016 en 2017" een probleem heeft ondervonden waarbij de batterij niet meer dan 1% oplaadt en mogelijk in aanmerking komt voor vervanging als aan de onderstaande criteria wordt voldaan.

Dit zijn de modellen die kunnen worden beïnvloed:

MacBook Pro (13-inch, 2016, twee Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-inch, 2017, twee Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-inch, 2016, vier Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-inch, 2017, vier Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (15-inch, 2016)

MacBook Pro (15-inch, 2017)

Als u slechts een van deze modellen bezit, komt dit niet automatisch in aanmerking voor vervanging. U moet eerst controleren of de batterijstatusindicator opduikt met een label "Service Recommended", dat u kunt controleren door de onderstaande stappen te volgen.

Voor gebruikers met macOS Big Sur:

Klik op het Apple-menu in de linkerbovenhoek

Kies Systeemvoorkeuren

Selecteer Batterij, gevolgd door Batterij in de zijbalk

Klik vanaf hier op Batterijstatus

Voor degenen die macOS Catalina of eerder gebruiken, houdt u gewoon de Option-toets ingedrukt terwijl u op het batterijpictogram in de menubalk klikt om de batterijstatus weer te geven.

Dus als u een van de MacBook Pro-modellen in de lijst heeft staan en uw batterij onderhoud nodig heeft, stelt Apple voor dat u contact opneemt met het bedrijf om aan de slag te gaan met de gratis vervanging.

Interessant is dat het ondersteuningsdocument ook aangeeft dat het een macOS-update heeft uitgebracht om te voorkomen dat het batterijprobleem van invloed is op andere modellen uit 2016 en 2017.

De oorzaak van het probleem is natuurlijk niet gedetailleerd, maar als je je apparaat bijwerkt naar macOS Big Sur 11.2.1 of hoger - of de macOS Cataline 10.15.7-update installeert - zou je laptop hetzelfde oplaadparcours moeten voorkomen.

Geschreven door Conor Allison.