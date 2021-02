Wat is er nieuw in macOS 11.3: de nieuwste functies komen naar Big Sur

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naast nieuwe verbeteringen voor iOS en iPadOS heeft Apple ook een aantal nieuwe updates aangekondigd voor de Mac in macOS 11.3 Big Sur.

Deze bevinden zich voorlopig in een ontwikkelaarsbèta en we weten nog niet wanneer ze voor openbaar gebruik zullen worden vrijgegeven - we hadden ergens in de komende weken gedacht.

Apple Silicon is er: wat betekent de Apple M1 voor je volgende Mac?

De Mac heeft op dit moment zeker een hernieuwde focus van Apple, grotendeels als gevolg van Apples wens om de Mac over te zetten op Apple Silicon-processors en weg van Intel. Momenteel zijn de Mac mini en MacBook Air volledig overgestapt, waarbij de 13-inch MacBook Pro momenteel verkrijgbaar is met Intel- of Apple M1-chips. We verwachten dat de iMac- en MacBook Pro-line-ups dit jaar volledig zullen overgaan. Als gevolg hiervan is de omzet de afgelopen maanden gestegen .

macOS Big Sur bracht een likje verf en een heleboel nieuwe functies naar het eerbiedwaardige besturingssysteem van Apple, evenals een nieuw versienummer - 11. Aangezien de Mac sinds 2001 op versie 10 of X zat, was het een redelijk opmerkelijke stap.

Hier zijn alle nieuwe functies die in macOS 11.3 beschikbaar komen.

Net als iOS en iPadOS ondersteunt macOS nu ook de nieuwste gamecontrollers: Xbox Series X draadloze controller of Sony DualSense draadloze controller.

iPadOS-apps kunnen (gelukkig) worden gestart met een groter venster, terwijl er een nieuw voorkeurenpaneel is waarmee je meer controle hebt over sneltoetsen.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

U kunt de secties op de startpagina nu opnieuw rangschikken, inclusief uw favoriete websites, leeslijst en Siri-suggesties. Extensies kunnen ook de ruimte op de nieuwe tabbladpagina gebruiken.

Autoplay wordt nu ondersteund op Apple Music, terwijl HomePod-stereokoppeling ook wordt ondersteund .

Apple News heeft nu een tabblad Zoeken - wederom is dit vergelijkbaar met de nieuwe iOS- en iPadOS-versies, terwijl het News + -abonnement ook is gewijzigd om het navigeren gemakkelijker te maken. Herinneringen heeft nu enkele nieuwe functies om het navigeren gemakkelijker te maken - items kunnen nu op en neer elke lijst worden verplaatst, zelfs een slimme lijst, terwijl u ook lijsten kunt afdrukken en lijsten kunt sorteren op meer parameters.

Geschreven door Dan Grabham.