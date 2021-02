De nieuwste macOS-bètaversies van HomePod-stereokoppeling komen eraan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples HomePod en HomePod mini passen prachtig in het ecosysteem van apparaten, zoals je zou hopen en verwachten, met een flagrante omissie als het gaat om macOS-gebruikers, die al lang niet in staat waren om twee van de luidsprekers als stereopaar te gebruiken in de meeste apps .

Dat was een enorme schande, aangezien met name de miniversie van de luidspreker naast een monitor een geweldig desktop-paar zou zijn - maar op dit moment kun je ze alleen in stereo gebruiken op een paar apps zoals Apple Music.

Met de release van de bètaversie van macOS Big Sure 11.3 is er echter een wijziging aangebracht die stereoparen van HomePods toevoegt aan de instellingen voor audio-uitvoer op je Mac, zodat je deze kunt selecteren als een systeembrede uitvoerbron in stereo.

Omdat dit een bèta is, bevat de functie naar verluidt nog steeds een enorme buggy en werkt hij niet de hele tijd, maar het laat duidelijk zien dat Apple heeft geluisterd en het probleem aan het oplossen is.

Iets dat echter belangrijk is om op te merken, is dat alleen al omdat deze functie aanwezig is in de bèta, dit niet betekent dat het de laatste keer zal zijn - vooral omdat het blijkbaar niet zo consistent werkt als je zou willen. Het is heel goed mogelijk dat Apple het uit de volledige release haalt en het bewaart voor wanneer het foutloos werkt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.