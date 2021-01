MacBook Air wordt dunner en lichter met MagSafe-opladen in iPhone 12-stijl

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal binnenkort een dunnere versie van de MacBook Air uitbrengen, die meer lijkt op de oudere MacBook van vóór 2017. De verandering is ongetwijfeld mogelijk gemaakt door de verschuiving van Apple naar zijn eigen processors, wat betekent dat de MacBook Air nu zonder ventilator is.

Toen het herziene Apple M1-model in november uitkwam, spraken we onze verbazing uit dat Apple niet radicaler was geweest met zijn ontwerpkeuzes, maar het lijkt erop dat het nu in die richting gaat.

Het lijkt er ook op dat het nieuwe ontwerp MagSafe magnetisch opladen heeft - dit kan op dezelfde manier zijn als de iPhone 12, het kan een nieuwe poort zijn of het kan op de een of andere manier de USB-C-kabel magnetiseren - we zullen moeten afwachten op dat front.

Het nieuws komt met dank aan de belangrijkste Apple-watcher Mark Gurman die schrijft over Bloomberg en die heeft gesproken met bronnen met kennis van het project. De bron lijkt ook te bevestigen dat de rand rond het scherm kleiner zal worden, iets wat we bekritiseerd hebben in onze recente review van de MacBook Air M1 .

Interessant genoeg zegt de bron ook dat er ooit een 15-inch MacBook Air op de kaart stond, hoewel dit momenteel niet gebeurt (we denken dat het zou moeten!).

Eerder deze week behandelden we een soortgelijk gerucht over MagSafe dat naar de MacBook Pro komt, en dit voegt daar nog meer gewicht aan toe. Gurman zegt ook dat de nieuwe Pro een SD-kaartsleuf zal terugbrengen, wat een grote verrassing zou zijn. De nieuwe modellen zullen ook afscheid nemen van de veel verguisde en onderbenutte Touch Bar .

Zoals we al meerdere keren hebben voorspeld, zegt Gurman dat de Mac zowel cellulair (vermoedelijk 5G) als Face ID zal ondersteunen, maar dat het onwaarschijnlijk is dat dit in de eerste iteratie van de herontwerpen zal gebeuren.

Naast de MacBook Air- en Pro-updates verwachten we dit jaar ook een nieuwe iMac - opnieuw met een herontwerp met dunnere randen - evenals een herziene op Intel gebaseerde MacPro en een MacPro op basis van Apple Silicon.

Geschreven door Dan Grabham.