Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is naar verluidt van plan om in 2021 iMacs en Mac Pros aan te kondigen met frisse nieuwe ontwerpen en Apple Silicon.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg, die een solide staat van dienst heeft, krijgt de iMac de belangrijkste opknapbeurt sinds 2012. Van Apple wordt verwacht dat hij de kin onder het scherm laat vallen, de randen bijsnijdt en het platte ontwerp opnieuw aanneemt. De nieuwe machines zullen eruitzien als de Pro Display XDR. De nieuwe iMacs zullen de nu verkrijgbare 27-inch en 21,5-inch versies met Intel-processor vervangen.

Volgens het rapport zullen de nieuwe iMacs niet alleen een nieuwe look krijgen, maar ze zullen ook worden aangedreven door Apple Silicon . Apple zou ook ergens in 2021 een nieuwe externe monitor kunnen uitbrengen, een Thunderbolt Display-opvolger. Andere rapporten beweren ook dat Apple MacBook Pros ontwikkelt met een nieuw ontwerp en zonder Touch Bar. Dus Apple lijkt over de hele linie aan revisies te werken.

Wat betreft de Mac Pro, Apple is van plan om de huidige toren te vernieuwen, maar deze wordt geleverd met Intel-processors. Het bedrijf werkt echter aan een nieuwe vormfactor voor de machine, die minder dan half zo groot is als de huidige Mac Pro. Het zal een aluminium buitenkant hebben en "nostalgie oproepen naar de Power Mac G4 Cube", zei Bloomberg. De geheel nieuwe Mac Pro zou ook Apple Silicon draaien.

Apple Silicon debuteerde vorig jaar met de M1-processor in de nieuwste MacBook Air, MacBook Pro en Mac Mini.

Geschreven door Maggie Tillman.