Rapporten: nieuwe MacBook Pros krijgen een nieuw ontwerp en dumpen de Touch Bar

(Pocket-lint) - Rapporten suggereren dat Apple binnenkort nieuwe MacBook Pro s zal introduceren en dat deze modellen een nieuw ontwerp zullen introduceren.

We verwachtten sowieso dat er binnenkort een nieuwe 16-inch MacBook Pro zou komen, want net als de kleinere Pro zal hij verhuizen naar Apple Silicon. Wat echter nieuw is, is de inhoud van een rapport van de bekende analist Ming-Chi Kuo, die al heel lang Apple-watcher is.

In termen van het nieuwe ontwerp. Kuo zegt dat het "vergelijkbaar zal zijn met de iPhone 12 zonder gebogen randen, maar er is een lichte kromming naar het deksel, dus dat kan gaan. Om eerlijk te zijn, de huidige generatie Pro lijkt hier sowieso op, dus we nemen dat met een korreltje zout.Maar wat interessanter is, is dat deze modellen ook het einde van het Touch Bar-tijdperk zullen betekenen, zo lijkt het met de terugkeer van fysieke toetsen.

Kuo gelooft ook dat MagSafe-opladen weer terug zal keren naar de Mac - maar hoe dit zal werken, kan iedereen raden aangezien het opladen via USB-C gaat - zou het kunnen zijn dat er een soort slimme technologie is om MagSafe op de USB-C op te nemen koord? Kuo suggereert ook dat er meer poorten zullen zijn dan voorheen.

Kuo zegt dat er geen Intel-optie zal zijn op de nieuwe modellen, wat een gewaagde maar verwachte zet is.

Geschreven door Dan Grabham.