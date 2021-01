Apple lanceert misschien een Mini LED Macbook Air en iPad Pro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We horen nu al een tijdje dat Apple aan boord van de Mini LED-bandwagon wil springen en de technologie achter zijn over het algemeen zeer indrukwekkende schermen wil veranderen.

Eind vorig jaar waren die geruchten gecentreerd rond nieuwe Macbook Pro-modellen voor 2021, en de zaken zijn nu verder gegaan om zich te concentreren op enkele van de andere grote verkopers van Apple, namelijk zowel de iPad Pro als de Macbook Air.

Er circuleren berichten dat beide producten in aanmerking komen voor de Mini LED-behandeling, hoewel ze schijnbaar op zeer verschillende tijdlijnen staan. Ten eerste, de iPad Pro, die moet worden vernieuwd nadat de nieuwe iPad Air hem op een paar manieren uit het water heeft geblazen bij het loslaten.

Het grotere 12,9-inch model krijgt mogelijk een upgrade naar een Mini LED-scherm, volgens bronnen in gesprek met de Japanse blog Mac Otakara, en zou ergens in maart worden aangekondigd als de informatie correct is.

Je zou aannemen dat de tablet ook intern de verwachte upgrades zou krijgen, inclusief een nieuwe chip in het hart, dus het zou interessant zijn om te zien hoe de waardepropositie zou kunnen veranderen.

Los daarvan is de MacBook Air een enorme hit voor Apple op de laptopmarkt, maar eentje die nog maar net is opgefrist met de release van de M1-aangedreven versie. Er wordt daarom niet verwacht dat het binnenkort wordt vernieuwd, maar een nieuw DigiTimes-rapport heeft het vastgemaakt aan een waarschijnlijke release uit 2022.

Dat zou logisch zijn om de huidige laptop tijd te geven om in bed te liggen, en zou hem ook kunnen vereren met een Apple Silicon-chip van de tweede generatie.

In beide opzichten zullen we natuurlijk moeten afwachten, en we zouden niet snel hopen op vast nieuws over het MacBook Air-front. Het zal duidelijk minder tijd kosten om erachter te komen of deze voorspellingen over de onthulling van een nieuwe Mini LED iPad Pro in maart kloppen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.