(Pocket-lint) - Het Amerikaanse Patent and Trademark Office heeft Apple twee nieuwe patenten verleend voor draadloos opladen in twee richtingen. De patenten, die voor het eerst werden opgemerkt door Patently Apple , bevatten tekeningen die laten zien dat Apple een MacBook voor ogen had die een iPhone, iPad en Apple Watch kon opladen.

Het bedrijf voegde ook tekeningen toe van iPads en iPhones die apparaten draadloos kunnen opladen. Houd er rekening mee dat andere telefoonfabrikanten al apparaten aanbieden die dit zogenaamde omgekeerde draadloos opladen kunnen doen. De Apple-versie is echter een beetje uniek, omdat de patentafbeeldingen het deksel, de polssteun en het trackpad van de MacBook tonen waarmee een iOS-apparaat draadloos wordt opgeladen.

Zon functie in een toekomstige MacBook zou handig zijn als je merkt dat je geen toegang hebt tot stopcontacten of stopcontacten. Stel je voor dat je niet in de buurt van een oplader bent en dat je Apple Watch bijna leeg is; zou het niet geweldig zijn als je het met je iPhone van de rand van de dood terug zou kunnen halen? Op dezelfde manier kunt u uw iPhone opladen met uw laptop.

Tel alles bij elkaar op, en Apple lijkt hard op weg te zijn naar een toekomst waarin de apparaten mogelijk portloos en geschikt voor elkaar zijn.

Maar hier is het ding: MacBooks en iPads hebben momenteel een aluminium behuizing, waardoor ze niet compatibel zijn met draadloze oplaadtechnologie. Als Apple ooit zijn eigen omgekeerde draadloze oplaadtechnologie zou uitrollen, zou het zijn apparaten volledig opnieuw moeten ontwerpen. Aangezien het bedrijf dat al jaren niet meer heeft gedaan, houden we onze adem nog niet in.

Geschreven door Maggie Tillman.