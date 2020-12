Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Amerikaanse Patent and Trademark Office heeft Apple een patent verleend voor een "herconfigureerbaar" toetsenbord voor Macs. Het toetsenbord heeft een klein display voor elke fysieke toets, in plaats van gegraveerde labels, waardoor het toetsenbord verschillende toetstekens kan weergeven.

De belangrijkste labels, zichtbaar dankzij organische lichtgevende diodeschermen met pixelarrays, zouden geen hoge resolutie hebben, maar ze zouden dynamisch genoeg zijn om tekens weer te geven die passen bij de voorkeur van de gebruiker. Stel je voor dat je bijvoorbeeld verschillende lay-outs hebt voor verschillende situaties. Je zou er een kunnen hebben voor gamen of coderen of videobewerking. Het toetsenbord toont de belangrijkste karakters op basis van de instellingen die de gebruiker heeft geprogrammeerd.

De gebruiker kan zelfs overschakelen naar een toetsenbord in een andere taal, waarbij de weergegeven toetslabels naadloos schakelen tussen bijvoorbeeld Engelse letters en Griekse letters. De patenttekeningen laten zien dat Apple overweegt deze nieuwe technologie te gebruiken in zowel MacBooks als zelfstandige toetsenborden voor Mac .

Dit is hoe Apple zijn herconfigureerbare toetsenbord beschrijft in het USPTO-patent:

"Een elektronisch apparaat kan een herconfigureerbaar toetsenbord hebben. Het toetsenbord kan worden gevormd uit een reeks toetsen die aan een behuizing zijn gekoppeld. Elke toets kan een beweegbaar toetsonderdeel hebben en een bijbehorend toetsdisplay. Besturingscircuits in het toetsenbord kunnen de toetsdisplays naar dynamisch instelbare sleutellabels voor de sleutels weergeven.Elk beweegbaar sleutelelement kan worden gevormd uit een glasvezelplaat. De glasvezelplaat kan worden gevormd uit een samenhangende vezelbundel met tegenoverliggende eerste en tweede oppervlakken. Het eerste oppervlak kan grenzend zijn aan de toetsweergave en kan toetslabelafbeeldingen ontvangen van de toetsendisplay.Het tweede oppervlak kan naar buiten gericht zijn naar een gebruiker toe en kan toetsaanslagen ontvangen van de vingers van een gebruiker terwijl toetslabelafbeeldingen worden gepresenteerd om te bekijken.

De sleuteldisplays kunnen dynamisch worden geconfigureerd op basis van gebruikersinvoer of andere invoer. Een gebruiker kan bijvoorbeeld een elektronisch apparaat voorzien van toetsaanslaginvoer of andere gebruikersinvoer die de besturingsschakelingen in het elektronische apparaat aanstuurt om elk van de toetslabels opnieuw te configureren. De gebruiker kan bijvoorbeeld een toetsenbord willen wisselen tussen een eerste formaat (bijvoorbeeld een Engelstalig formaat) en een tweede formaat (bijvoorbeeld een Grieks taalformaat). Als reactie op de invoer van de gebruiker om van toetsenbord te wisselen, kunnen besturingsschakelingen in een elektronisch apparaat de toetslabels aanpassen die worden weergegeven door de toetsschermen van Engelse letters naar Griekse letters, waardoor het toetsenbord van het eerste formaat naar het tweede formaat wordt geschakeld. "

U kunt de patenttekeningen zien van het herconfigureerbare toetsenbord van Apple in de onderstaande galerij:

Houd er rekening mee dat het feit dat Apple nieuwe patenten bij de USPTO indient, niet betekent dat al zijn technologieën zullen worden gerealiseerd of zelfs aan producten zullen worden toegevoegd.

Geschreven door Maggie Tillman.