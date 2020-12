Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple werkt naar verluidt aan nieuwe Mac-processors die beter zouden kunnen presteren dan die van Intel. En ze zouden al in 2021 komen.

Op de arm gebaseerde Apple Silicon- chipsets met 16 stroomkernen en vier efficiënte kernen zouden in ontwikkeling zijn. Ze zouden tegen het einde van volgend jaar zelfs hun weg naar nieuwe Mac-modellen kunnen vinden.

De firma Cupertino zou zelfs werken aan een 32-core CPU, maar die zal waarschijnlijk in 2022 verschijnen in een halfgrote versie van de Mac Pro.

Bloombergs Mark Gurman schreef dat de nieuwe Apple CPUs "de prestaties van de nieuwste machines met Intel-chips aanzienlijk zullen overtreffen" als ze aan de verwachtingen voldoen - tenminste, dat is wat zijn bronnen hem hebben verteld.

De eerste Macs van Apple met een eigen Silicon-processor - de M1-chip - werden in november gelanceerd en er zijn nu nieuwe MacBook Pro 13- , MacBook Air- en Mac mini-modellen verkrijgbaar.

De M1 5nm-chip draait op acht kernen en bevat een aangepaste grafische engine.

Apple zal in de nabije toekomst ook Mac-apparaten met Intel-technologie blijven aanbieden, hoewel de overgang naar het gebruik van zijn eigen Silicon volledig onvermijdelijk is. Het heeft niet alleen een financieel voordeel, maar stelt het bedrijf ook in staat om grotere onderlinge compatibiliteit met iOS-apparaten te bieden.

