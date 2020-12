Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens de gerenommeerde analist Ming-Chi Kuo zal Apple vanaf 2021 fors investeren in mini-LED-displays voor zijn MacBooks.

Hij verklaarde in zijn laatste rapport dat de firma Cupertino volgend jaar twee Apple Silicon MacBook Pro- modellen met mini-LED-displays zal introduceren, elk met "nieuwe vormfactor" -ontwerpen.

Mini LED-paneeltechnologie is superieur aan de bestaande LED-achtergrondverlichting die wordt gebruikt in de huidige MacBook-modellen. In plaats van aan de randen te verlichten, zitten mini-LEDs achter het LCD-substraat en zorgen ze voor nauwkeurig lokaal dimmen. Dit zorgt voor diepere zwartniveaus en nauwkeurige kleuren, terwijl de helderheid ook meer uitgesproken kan zijn.

Kuo gelooft dat Apple een van s werelds grootste gebruikers van mini-LED-displays zal zijn, nadat hij eerder ook had voorspeld dat de volgende iPad Pro de technologie zal bevatten. Volgens zijn laatste rapport zou Apple alleen al in 2021 tussen de 10 en 12 miljoen apparaten kunnen verzenden met behulp van de panelen.

Dit, vermoedt hij, komt doordat het geld dat Apple bespaart door zijn eigen siliciumverwerking te gebruiken, opnieuw kan worden geïnvesteerd in schermtechnologie.

"Omdat de kosten van Apple Silicon aanzienlijk lager zijn dan die van Intel CPU, kan het gebruik van Apple Silicon de hogere kosten van het gebruik van mini LED-panelen compenseren", legt hij uit.

Kuo suggereert ook dat er in 2022 een nieuwe, goedkopere MacBook Air met een mini LED-scherm beschikbaar zal zijn.

Geschreven door Rik Henderson.